À 40 ans, il gagne la confiance du Milan : Modrić signe un nouveau contrat

Luka Modrić n'a pas l'intention de quitter le football de haut niveau à 40 ans. Le milieu de terrain croate est proche de signer un nouveau contrat avec le Milan, le club ayant décidé de le conserver dans l'effectif pour une saison supplémentaire.

Selon l'insider Nicolò Schira, les parties ont trouvé un accord sur les conditions principales. Ce nouvel accord pourrait être l'un des derniers grands contrats de la carrière de Modrić.

Le contrat est valable jusqu'en 2027

Il avait été rapporté précédemment que le Milan et Luka Modrić étaient parvenus à un accord complet sur un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

Comme l'écrit Schira, la signature du nouvel accord est imminente. Cependant, le club n'a pas encore officiellement annoncé le résultat des négociations.

Détails du contrat Informations Joueur Luka Modrić Âge 40 Durée du nouveau contrat Jusqu'à l'été 2027 Salaire annuel 4,5 millions d'euros

Si l'accord est officialisé, le joueur croate évoluera au moins une saison de plus dans le championnat italien.

Quel sera le salaire de Modrić ?

Selon la source, Modrić percevra un salaire de 4,5 millions d'euros par an dans le cadre de ce nouveau contrat.

Ce montant montre que le Milan valorise toujours l'expérience du joueur, son influence sur le terrain et ses qualités de leader au sein de l'équipe.

Bien que le milieu de terrain de 40 ans ne soit pas titulaire à chaque match, sa maîtrise du ballon, sa vision du jeu et son expérience des grands rendez-vous sont cruciales pour l'équipe.

37 matchs joués lors de la première saison

Luka Modrić a rejoint le Milan à l'été 2025. Malgré son âge avancé, il est devenu l'un des joueurs les plus actifs de l'équipe dès sa première saison.

Toutes compétitions confondues :

37 apparitions ;

2 buts marqués ;

3 passes décisives.

Ces chiffres démontrent que Modrić s'est rapidement adapté au rythme du football italien et a régulièrement aidé l'équipe tout au long de la saison.

Pourquoi le Milan le conserve-t-il ?

L'importance de Modrić pour le club ne se limite pas aux buts et aux passes décisives. Il possède une grande expérience dans la gestion du rythme du jeu, le mentorat des jeunes joueurs et la prise de décision sous pression.

Pour les jeunes milieux de terrain du Milan, s'entraîner aux côtés d'un tel joueur peut être une véritable école.

C'est pourquoi ce nouveau contrat signifie que le club prend en compte non seulement les résultats sur le terrain, mais aussi l'équilibre et le leadership au sein de l'équipe.

40 ans : la fin ou une nouvelle étape ?

De nombreux joueurs prennent leur retraite avant d'atteindre cet âge. Modrić, lui, continue de jouer et de rivaliser au plus haut niveau dans l'un des plus grands clubs européens.

La question principale est désormais : pourra-t-il jouer avec la même régularité la saison prochaine ? D'autres détails du contrat devraient être révélés après l'annonce officielle.

Selon vous, le Milan prend-il la bonne décision en prolongeant le contrat de Modrić à 40 ans ? Donnez votre avis dans les commentaires.