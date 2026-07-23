Un chaton qui « garde » des pastèques devient une star d'Internet

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Un chaton qui « garde » des pastèques devient une star d'Internet

Perl, un chaton vivant en Thaïlande, est devenu une véritable star des réseaux sociaux grâce à son regard très sérieux et son allure unique. Ses photos, où il est assis parmi des pastèques comme s'il accomplissait une mission très importante, attirent l'attention de millions d'utilisateurs.

En réalité, Perl vit dans une ferme où l'on cultive de vraies pastèques. Au moment de la récolte, il est devenu célèbre pour rester presque immobile à côté des fruits. Son regard sérieux et son air « concentré sur son travail » ont ravi beaucoup de monde.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi avec humour à son visage déterminé, qui donne l'impression qu'il fronce les sourcils, et lui ont décerné le titre officieux d'« Inspecteur en chef des pastèques ». Beaucoup laissent des commentaires amusants sur ses photos, qualifiant le chaton de l'un des « employés » les plus travailleurs d'Internet.

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