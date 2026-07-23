Controverse impliquant Trump : La Norvège veut porter plainte auprès de la FIFA

Une décision inattendue prise après le carton rouge reçu par Folarin Balogun lors de la Coupe du Monde 2026 a déclenché une nouvelle controverse dans le football international. La Fédération norvégienne de football prépare une plainte officielle auprès du Comité d'éthique de la FIFA concernant l'ingérence potentielle du président américain Donald Trumpdans le processus disciplinaire.

Le point le plus controversé est que Balogun, expulsé du terrain, a pu jouer au tour suivant. Désormais, la partie norvégienne exige des éclaircissements sur la manière dont la décision a été prise et sous l'influence de qui.

Que s'est-il passé après le carton rouge ?

L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Folarin Balogun, avait reçu un carton rouge lors du match des 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine.

Bien que les États-Unis aient remporté ce match 2-0, l'expulsion de Balogun avait mis en doute sa participation au tour suivant.

Cependant, la suspension infligée au joueur a été suspendue avec une période de probation d'un an. En conséquence, Balogun a pu jouer lors du match des 1/8 de finale contre la Belgique.

Les États-Unis ont perdu ce match 1-4, mais les questions entourant l'autorisation de jouer du joueur ne se sont pas dissipées.

Pourquoi la Norvège est-elle mécontente ?

Selon le journaliste du Times, Martyn Ziegler, la Fédération norvégienne de football se prépare à saisir le Comité d'éthique de la FIFA à ce sujet.

La principale question qui intéresse la partie norvégienne est de savoir si la décision disciplinaire a été prise selon la procédure habituelle ou s'il y a eu une influence extérieure.

La plainte pourrait exiger des éclaircissements sur les points suivants :

Pourquoi la suspension de Balogun a-t-elle été suspendue avec sursis ?

Qui a participé au processus de prise de décision ?

Les règles disciplinaires et éthiques de la FIFA ont-elles été pleinement respectées ?

Une influence politique a-t-elle affecté la décision ?

C'est précisément cette dernière question qui a fait sortir la controverse du cadre disciplinaire sportif pour en faire une affaire sérieuse liée à l'indépendance de la FIFA.

Trump confirme son implication

Auparavant, des médias avaient rapporté que Donald Trump avait parlé au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le convaincre d'annuler la suspension de Balogun.

Plus tard, le président américain a confirmé qu'il avait personnellement participé au processus. Cependant, l'ampleur de son ingérence et son impact direct sur la décision finale restent flous.

Cette situation a soulevé des questions embarrassantes pour la FIFA, car les décisions disciplinaires de l'organisation doivent être exemptes de pression politique et appliquées de manière égale pour toutes les équipes.

Que peut enquêter le Comité d'éthique de la FIFA ?

Si la Fédération norvégienne de football dépose une plainte officielle, le Comité d'éthique pourrait examiner les conflits d'intérêts potentiels dans le processus décisionnel.

L'enquête pourrait couvrir les actions des personnes et structures suivantes :

Domaine d'enquête Question principale Organes disciplinaires de la FIFA Sur quelle base la sanction a-t-elle été suspendue ? Direction de la FIFA La communication extérieure a-t-elle influencé la décision ? Partie américaine Y a-t-il eu une pression officielle ou officieuse ? Documents et correspondances La base juridique de la décision est-elle suffisante ?

Pour l'instant, aucune violation n'a été officiellement prouvée dans l'affaire Balogun. La démarche prévue par la Norvège n'est pas une accusation, mais une demande de transparence.

Une simple suspension devenue une grande controverse politique

Le carton rouge de Balogun était initialement un incident disciplinaire classique. Mais la suspension de la peine et l'aveu de Trump ont transformé l'événement en l'un des sujets les plus controversés du football mondial.

Désormais, la FIFA doit non seulement expliquer la sanction d'un joueur, mais aussi prouver que ses décisions sont prises indépendamment de toute influence politique.

Selon vous, faut-il autoriser un chef d'État à intervenir dans une décision disciplinaire sportive ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette affaire avec un ami fan de football.