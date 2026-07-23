Xiaomi va créer un réseau de stations d'échange de batteries pour véhicules électriques

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Xiaomi va créer un réseau de stations d'échange de batteries pour véhicules électriques

Le géant technologique chinois Xiaomi prévoit de faire passer son activité automobile à une nouvelle étape. L'entreprise se prépare à construire non seulement des bornes de recharge, mais aussi un réseau de stations d'échange rapide de batteries (battery swap) pour les véhicules électriques. Cette mesure permettra aux utilisateurs d'installer une batterie complètement chargée en quelques minutes, sans avoir à attendre longtemps. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la filiale Hanxing Venture Capital, qui fait partie de Xiaomi, a rejoint l'actionnariat de la société Zhejiang Xinglixing New Energy Technology. Après cet accord, le capital social de l'entreprise a été porté à 130 millions de yuans. Cet investissement devrait devenir un maillon essentiel de la stratégie automobile mondiale de Xiaomi.

Coopération technologique et nouvelles opportunités

La société Zhejiang Xinglixing New Energy Technology a été créée en février 2024 et est spécialisée dans les composants pour véhicules électriques, les systèmes de batteries et, surtout, les technologies de stations d'échange de batteries. Grâce à ce partenariat, Xiaomi vise à élargir son écosystème et à rivaliser avec des concurrents comme Tesla et NIO en termes d'infrastructure.

La technologie d'échange de batteries est particulièrement pratique dans les grandes villes et pour les conducteurs parcourant de longues distances. Alors que la recharge d'un véhicule électrique prend généralement de 30 minutes à plusieurs heures, le processus de remplacement automatique de la batterie dans des stations spécialisées ne dure que 3 à 5 minutes. C'est presque le même temps que dans les stations-service traditionnelles.

L'avenir des voitures Xiaomi

Xiaomi avait précédemment annoncé le nouveau modèle Xiaomi Pengcheng avec une autonomie étendue. La présentation de ce véhicule est attendue pour le mois d'août de cette année. Le nouveau réseau de stations sera conçu pour servir précisément ces véhicules électriques de nouvelle génération.

Compte tenu de l'intérêt élevé pour les produits Xiaomi sur le marché, de tels projets majeurs de la marque dans l'industrie automobile pourraient également influencer l'infrastructure des véhicules électriques dans notre région à l'avenir. Bien que l'entreprise se concentre actuellement sur le marché intérieur chinois, le réseau d'échange de batteries devrait changer les normes à l'échelle mondiale.

En conclusion, Xiaomi s'efforce de créer un écosystème totalement indépendant et innovant non seulement dans le domaine des gadgets, mais aussi dans celui du transport. Les stations d'échange de batteries jouent un rôle décisif dans l'élimination du plus grand obstacle à l'utilisation des véhicules électriques : le temps de recharge.

XiaomiVéhicule électriqueTechnologieBatterieAuto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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