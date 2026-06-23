Otabek Umarov et Shahnoza Mirziyoyeva soutiennent l'équipe nationale

Le prochain match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a attiré l'attention non seulement des fans de football, mais aussi de nombreuses personnalités publiques.

Des photos montrant l'assistant du président Otabek Umarov et Shahnoza Mirziyoyeva soutenant l'équipe nationale avec leurs filles sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La présence de la famille au stade a été chaleureusement accueillie par les supporters. Beaucoup y ont vu une nouvelle expression de respect et de confiance envers l'équipe principale du pays.