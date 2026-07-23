Lionel Messi et Cristiano Ronaldo participeront-ils à la Coupe du Monde 2030 ?

Les deux grandes légendes du monde du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pourraient avoir déjà disputé la dernière Coupe du Monde de leur carrière. Bien que les fans rêvent de les revoir sur la grande scène, les experts et anciens joueurs estiment que le temps fait son œuvre. L'ancien défenseur de l'équipe de France, Mikaël Silvestre, a notamment exprimé ses doutes à ce sujet. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Goal.com, Silvestre a évalué comme faibles les chances des deux stars de participer au tournoi de 2030. Selon lui, bien que la maîtrise technique demeure, les exigences physiques du football moderne sont trop lourdes pour des joueurs de plus de 40 ans. Au moment de la Coupe du Monde 2030, Cristiano Ronaldo aura 45 ans et Lionel Messi 43 ans.

Condition physique et héritage sportif

Mikaël Silvestre justifie son opinion ainsi : « Je pense qu'ils doivent penser à leur héritage. D'un point de vue sportif, essayer de jouer à cet âge n'a pas de sens. Les exigences en matière de préparation physique dans le football sont très élevées, cela devient plus important que la compétence technique. Je ne m'attends pas à les voir lors de la Coupe du Monde dans quatre ans ».

Actuellement, Cristiano Ronaldo est sous contrat avec le club saoudien d'Al-Nassr et n'a pas parlé ouvertement de mettre fin à sa carrière. Le nouveau staff technique de l'équipe nationale portugaise souligne également que les portes restent ouvertes pour le légendaire numéro 7, et qu'il pourrait rester dans l'équipe jusqu'à l'Euro 2028. Le fait que la Coupe du Monde 2030 se déroule également au Portugal pourrait accroître la motivation de Ronaldo, mais le facteur âge reste l'obstacle principal.

Quels sont les projets de Messi et de l'Inter Miami ?

Lionel Messi, quant à lui, a un accord avec le club américain de l' Inter Miami jusqu'en 2028. L'attaquant, qui a disputé 207 matchs avec l'équipe nationale argentine, reste le leader incontesté de son pays. Bien qu'il ait atteint son objectif principal après la victoire au Qatar, les fans espèrent qu'il participera au moins au tournoi de 2026.

Pour les fans de football, chaque pas de ces deux stars suscite un grand intérêt. Bien que l'on observe des joueurs expérimentés évoluer longtemps dans les championnats nationaux, participer à des tournois de haute intensité comme la Coupe du Monde après 40 ans est considéré comme une tâche presque impossible. Si Messi ou Ronaldo entraient sur le terrain en 2030, cela deviendrait un record absolu dans l'histoire du football.

En conclusion, on peut dire que les deux joueurs ont conquis tous les sommets possibles dans leur carrière. Selon Silvestre, il est fort probable que leur « dernière danse » soit déjà terminée et que les fans doivent désormais se préparer à l'ère des représentants de la nouvelle génération, notamment des stars comme Erling Haaland et Kylian Mbappé.