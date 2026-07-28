Le FC Barcelone cible Eli Junior Krupí comme alternative à Julián Álvarez

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Le FC Barcelone cible Eli Junior Krupí comme alternative à Julián Álvarez

Le club espagnol du FC Barcelone s'intéresse au talentueux joueur de Bournemouth, Eli Junior Krupí, afin de renforcer son secteur offensif lors du mercato estival. Selon ESPN, bien que les Catalans fassent de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, leur cible principale, ils travaillent également activement sur des options alternatives en raison de la difficulté des négociations, rapporte Goal.com .

Comme on le sait, le départ de Robert Lewandowski pour le Chicago Fire a créé un vide au poste d'avant-centre au sein de l'effectif barcelonais. L'entraîneur Hansi Flick a décidé de renouveler profondément sa ligne d'attaque avant sa troisième saison à la tête de l'équipe. La direction du club cherche à constituer un effectif puissant capable de lutter pour la victoire en Ligue des champions.

Les complexités du transfert de Julián Álvarez

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait récemment confirmé qu'une offre officielle avait été soumise pour Julián Álvarez. Bien que l'international argentin ait exprimé son souhait de quitter le stade Wanda Metropolitano, le club madrilène a rejeté la première offre. Laporta a indiqué que l'offre restait sur la table et qu'ils attendaient une évolution de la situation, tout en soulignant que ce processus ne durerait pas indéfiniment.

Par conséquent, les champions en titre de la Liga ont tourné leur attention vers la star de Bournemouth, Eli Junior Krupí. Membre de l'équipe de France Espoirs, le joueur avait rejoint le club anglais l'été dernier en provenance de Lorient pour 15 millions d'euros. Dès sa première saison en Premier League, il a attiré l'attention de tous en inscrivant 13 buts en 35 matches.

Grand plan de transfert et changements dans l'effectif

S'attacher les services d'Eli Junior Krupí ne sera pas facile pour le FC Barcelone, car Bournemouth réclame plus de 100 millions d'euros pour son principal talent. Néanmoins, le club a déjà entamé les travaux de renouvellement de sa ligne d'attaque.

Le club catalan a déjà réussi à s'attacher les services des ailier Anthony Gordon (Newcastle United) et Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) lors de ce mercato. Si les capacités financières le permettent, la direction du club prévoit d'acheter un autre grand attaquant avant la fermeture du mercato estival.

BarceloneJulián ÁlvarezEli Junior KrupíTransfertsLa Liga
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Jahongir Tursunov
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