La capitalisation de SpaceX a chuté brutalement

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La capitalisation de SpaceX a chuté brutalement

SpaceX, la société de technologies spatiales appartenant à Elon Musk, a perdu près de 1,2 trillion de dollars sur les marchés financiers depuis la mi-juin. Cette baisse brutale survient après une période de croissance fulgueuse suite à l'entrée en bourse de l'entreprise, suscitant un vif débat dans le monde de la tech. Ce montant de pertes équivaut presque à la valeur totale du géant automobile Tesla, actuellement évalué à 1,22 trillion de dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui rapporte l'information.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk était devenu le premier trillionaire de l'histoire à la suite du début des transactions sur les actions SpaceX à la mi-juin. Bien que sa fortune ait alors dépassé 1 trillion de dollars, les récentes fluctuations du marché ont eu un impact sérieux sur les indicateurs financiers de l'entrepreneur, l'obligeant à s'auto-qualifier ironiquement d'« ex-trillionaire ».

Une division par deux de la valeur des actions

Selon ixbt.com, le prix des titres de la société a chuté de manière drastique en peu de temps. Alors que les actions de SpaceX se négociaient à 225,6 dollars à la mi-juin, leur valeur s'élevait à 113,5 dollars à la clôture des marchés le 27 juillet.

Ainsi, les titres de l'entreprise ont perdu près de moitié de leur valeur, entraînant une réduction colossale de sa capitalisation boursière. De telles variations rapides démontrent clairement les risques élevés et la volatilité du sentiment des investisseurs sur le marché technologique.

La fortune d'Elon Musk et sa situation

La chute du cours des actions a également eu un impact direct sur la fortune globale d'Elon Musk. Alors que son capital dépassait 1 trillion de dollars le 12 juin, ce chiffre a chuté à 957 milliards de dollars le 24 juin. Actuellement, la fortune du milliardaire est estimée à environ 709 milliards de dollars.

Malgré ces pertes financières massives, Elon Musk conserve son statut d'homme le plus riche du monde. Les experts continuent d'analyser ces évolutions du marché en fonction des futurs projets technologiques et de la performance des actions.

SpaceXElon MuskTeslaTechnologieFinance
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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