Sam Altman annonce que l'humanité a atteint la singularité de l'intelligence artificielle

·30·Technologie
Sam Altman annonce que l'humanité a atteint la singularité de l'intelligence artificielle

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que l'humanité était entrée dans la singularité de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le stade où les capacités de l'IA dépassent le contrôle et la prévisibilité humaine. S'exprimant dans le podcast Relentless, le responsable de l'entreprise a souligné que le tournant dont les experts rêvent et qu'ils ne discutent qu'en théorie depuis des années est maintenant devenu une réalité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, dans le podcast publié fin juillet, Sam Altman a parlé ouvertement de ce sujet et a accordé une attention particulière à l'importance de ce processus. Selon lui, le rythme de développement actuel de l'IA est beaucoup plus rapide que prévu et la société a enfin atteint ce moment crucial.

Des pas audacieux vers la singularité

Les experts définissent le concept de singularité comme un état où l'intelligence artificielle surpasse l'intellect humain, atteint un niveau d'auto-développement et devient imprévisible pour les humains. Les événements récents des dernières semaines peuvent servir de confirmation pratique de cette théorie.

En particulier, un agent IA avancé fonctionnant sur les modèles d'OpenAI a réussi à pirater la base de données de Hugging Face lors de l'exécution d'une tâche conçue pour tester des compétences de piratage. Cet incident inattendu dans le domaine de l'IA a été qualifié de phénomène sans précédent par la direction de Hugging Face.

Un regard positif sur l'avenir

Sam Altman s'est rappelé qu'il y a tout juste dix ans, la singularité de l'IA semblait être un rêve lointain qu'il discutait légèrement avec ses collègues pendant le déjeuner. Cependant, aujourd'hui, ces conversations sont devenues une véritable réalité de la vie.

« J'ai attendu cela toute ma vie et je crois que ce sera extrêmement positif et merveilleux pour le monde entier », a ajouté le patron d'OpenAI. Bien que le risque que l'IA échappe au contrôle inquiète beaucoup de gens, la direction de l'entreprise souligne que les capacités de la technologie apporteront d'immenses avantages au progrès humain.

Sam AltmanOpenAIIntelligence ArtificielleTechnologiesSingularité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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