Un nouvel obstacle surgit dans les transferts du Real Madrid

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Un nouvel obstacle surgit dans les transferts du Real Madrid

Selon une publication sportive, bien que le Real Madrid travaille activement sur les transferts de Yan Diomande et de Rodri, le club fait face à de sérieux problèmes lors de l'enregistrement de ces joueurs dans l'effectif. La stricte réglementation de la Liga et le nombre limité de places disponibles au sein du club obligent la direction madrilène à prendre des mesures supplémentaires pour surmonter cette situation difficile, rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, les négociations entre Leipzig et le Real concernant Yan Diomande sont entrées dans leur phase finale. Les deux parties s'accordent sur certaines conditions de l'accord et sur les variables du montant du transfert. La valeur totale de ce transfert devrait dépasser les 120 millions d'euros, cette somme étant répartie entre le paiement de base et les bonus. Néanmoins, tous les participants aux négociations restent confiants quant à l'obtention d'un résultat positif.

Le transfert de Rodri et le plan à Valdebebas

Parallèlement, les négociations pour s'attacher les services de Rodri en sont encore à un stade relativement précoce. Il est souligné que la confiance grandit au complexe sportif de Valdebebas et que le Real Madrid a déjà entamé des discussions officielles avec Manchester City. Cependant, finaliser l'accord sur les plans financier et juridique prendra du temps.

Selon le règlement de la Liga, chaque club a le droit d'enregistrer un maximum de 25 joueurs sous contrat professionnel. Actuellement, le Real Madrid compte déjà 24 joueurs dans cette situation. Il est à noter que bien que Franco Mastantuono évolue avec l'équipe première, il n'est pour l'instant enregistré qu'avec la Castilla.

Restrictions réglementaires et politique de recrutement

La vente de Gonzalo García ne permettrait au club de libérer qu'une seule place. Cela ne suffirait que pour enregistrer un seul des nouveaux joueurs attendus à l'avenir. Pourtant, le problème est encore plus profond.

De nombreuses équipes de premier plan préfèrent garder délibérément la 25e place libre pendant le mercato pour parer à des situations d'urgence imprévues. La saison dernière, le Real Madrid lui-même avait eu recours à cette pratique. Désormais, la direction du club se creuse la tête pour trouver un équilibre entre le renforcement de l'effectif et le respect des exigences réglementaires.

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Jahongir Tursunov
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