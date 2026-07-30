Des centres de données modulaires pour l'IA seront créés dans l'espace

Aux États-Unis, l'architecture de grands centres de données modulaires en orbite, conçus pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance, a été brevetée. Cette nouvelle technologie vise à contourner les limites des réseaux énergétiques terrestres traditionnels et à exploiter l'énergie solaire illimitée dans l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le brevet a été obtenu par la société Sophia Space et le California Institute of Technology (Caltech). Ce projet s'est formé sur la base de l'initiative Space-based Solar Power Project de Caltech, qui étudie les technologies de collecte d'énergie solaire dans l'espace.

Système de refroidissement passif pour serveurs spatiaux

L'aspect le plus unique du projet est la méthode de refroidissement passif des modules de calcul. La nouvelle architecture permet d'abandonner complètement les pompes, tuyaux et systèmes complexes d'évacuation de la chaleur par liquide traditionnels.

Les ingénieurs proposent d'utiliser des modules indépendants appelés TILE. Chacun de ces modules est équipé de quatre processeurs, est alimenté par des cellules solaires du côté ensoleillé et rayonne la chaleur directement dans le vide spatial froid par la surface opposée.

Possibilités d'extension et projets futurs

La communication entre les modules s'effectue exclusivement par des lignes de transmission de données par fibre optique, sans lignes communes d'alimentation et d'échange thermique. Cela simplifie considérablement le processus d'extension des systèmes de calcul orbitaux.

Leon Alkalai, fondateur de Sophia Space, a souligné qu'après l'augmentation brutale de la demande en puissance de calcul pour les systèmes d'intelligence artificielle, l'idée de centres de données en orbite a acquis une toute nouvelle signification. La principale tâche d'ingénierie consistait alors à refroidir efficacement les équipements.

L'entreprise prévoit d'effectuer le premier test de la technologie en 2027 sur la plateforme satellitaire Apex Nova. Il est également prévu de commercialiser les modules en 2028 et de lancer des tests d'un groupe orbital à part entière composé de 4 à 6 appareils en 2029-2030.

À titre d'information, Sophia Space, fondée en 2023 par l'ancien responsable technique du Laboratoire de propulsion jet de la NASA, a levé jusqu'à présent 22 millions de dollars d'investissements. Caltech continuera de rechercher conjointement des structures légères et pliables ainsi que des systèmes de thermorégulation pour les futurs centres de données orbitaux.