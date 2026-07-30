Officiel : La star de Manchester City John Stones à Milan - tous les détails

Le défenseur international anglais et Manchester Citys'apprête à un tournant décisif dans sa carrière. Selon le célèbre insider et journaliste Fabrizio Romano, le joueur de 32 ans est déjà arrivé à Milan, en Italie, et est proche de s'engager avec l'un des cadors actuels de la Serie A, l'Inter.

Contrat jusqu'en 2028 et salaire millionnaire : les Nerazzurri attendent leur nouveau leader

Selon les informations, l'accord entre John Stones et le club milanais est totalement bouclé. Le joueur passera sa visite médicale dans les prochaines heures et signera un contrat de longue durée avec l'Inter.

Durée du contrat : Le contrat de travail entre le défenseur et le club est valable jusqu'à fin juin 2028 .

Montant du salaire : En Italie, le membre de l'équipe nationale anglaise touchera un salaire net de 4 millions d'euros par an chez les Nerazzurri.

Ce transfert témoigne de la volonté des dirigeants de l'Inter de renforcer leur secteur défensif avec un joueur expérimenté et confirmé sur la scène internationale.

Ladernièresaison à Manchester City : Blessures et temps de jeu réduit

Bien que John Stones ait grandement contribué aux nombreux succès de Manchester City sous la houlette de Pep Guardiola, notamment le triplé et la Ligue des champions, sa saison écoulée n'a pas été des plus prolifiques.Manchester City

En Premier League, en raison de blessures et d'une forte concurrence, le défenseur chevronné n'a disputé que 9 matches . Au cours de ces rencontres, il n'a pas été impliqué le moindre but ou passe décisive pour son club. Cependant, la discipline de John sur le terrain est restée exemplaire : il n'a reçu aucun carton jaune ni rouge de toute la saison.

Ce déménagement à Milan représente une excellente opportunité pour Stones de relancer sa carrière et de retrouver un temps de jeu régulier. Le style tactique de la Serie A devrait parfaitement convenir à ses points forts, notamment sa lecture du jeu et son aisance technique.

John Stones : Chiffres et faits

Paramètre / Information Statistiques (Dernière saison en Premier League) Actualités de l'Inter Club actuel Manchester City Inter (En instance de transfert) Matches joués 9 matches - Buts / Passes décisives 0 / 0 - Cartons 0 - Nouveau contrat - Jusqu'à fin juin 2028 Salaire annuel - 4 000 000 €

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Pensez-vous que John Stones réussira à s'imposer en Serie A et dans le système de l'Inter ? Comment son expérience aidera-t-elle le club milanais sur la scène européenne ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !