Le « Quatuor intouchable » du Real Madrid : qui sont les piliers du projet de Mourinho ?

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Le « Quatuor intouchable » du Real Madrid : qui sont les piliers du projet de Mourinho ?

La direction du Real Madrid a défini ses plans stratégiques pour la saison à venir et à long terme. Selon les dernières informations du journaliste bien connu Jorge Picón, le « club merengue » a déclaré quatre de ses joueurs totalement intouchables et intransférables. Cette nouvelle revêt une importance encore plus grande suite au retour de José Mourinho en tant qu'entraîneur principal de l'équipe.

Le « Quatuor intouchable » du Real : Qui sont-ils ?

Selon la source, la direction du club considère ces quatre joueurs comme la pierre angulaire et la partie essentielle du projet à long terme de l'équipe. En aucun cas et pour aucune somme ils ne seront mis sur le marché des transferts. Voici ces « intouchables » :

  • Thibaut Courtois (Gardien) : Le rempart fiable de la défense de l'équipe et l'un des meilleurs gardiens du monde.

  • Federiko Valverde (Milieu de terrain) : Un joueur fort et polyvalent qui incarne la culture du club, le « moteur » de l'équipe.

  • Jude Bellingham (Milieu de terrain) : Un talent phénoménal qui a pris le leadership dès sa première saison et le cerveau de l'équipe.

  • Kylian Mbappé (Attaquant) : Le transfert tant attendu et le plus important du club, ainsi que la future étoile principale de la ligne d'attaque.

L'intouchabilité de ces joueurs témoigne de la volonté du Real d'assurer la stabilité et de perpétuer les traditions victorieuses.

Le retour de Mourinho et une nouvelle ère : Vieux visage, nouveaux espoirs

Cette décision stratégique a été prise à une époque où José Mourinho a pris les rênes du Real en tant qu'entraîneur principal. Le retour du technicien portugais à Madrid suscite un grand intérêt et de l'espoir chez les supporters.

Mourinho avait déjà dirigé le « club merengue » entre 2010 et 2013, obtenant des succès notables :

  • Championnat d'Espagne (La Liga) ;

  • Vainqueur de la Coupe d'Espagne (Copa del Rey) ;

  • Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

Pour le Real, qui a terminé la saison dernière à la deuxième place en La Liga, le nouveau projet mené par Mourinho devrait constituer une étape sérieuse pour ramener le titre de champion. Il est naturel que ce « quatuor intouchable » serve de base solide pour la nouvelle stratégie victorieuse de Mourinho.

Faits clés sur les plans stratégiques du Real

Indicateur / Élément

Détails

Club

Real Madrid

Entraîneur principal

José Mourinho (depuis cet été)

Journaliste / Source

Jorge Picón

Statut

Totalement intransférables (Intouchables)

Joueurs intouchables

Courtois, Valverde, Bellingham, Mbappé

Objectif

La base du projet à long terme

Ancienne période de Mourinho

2010–2013 (La Liga, Copa del Rey)

Résultat de la saison dernière

2e place en La Liga

Les décisions stratégiques du Real et le retour de Mourinho comptent parmi les sujets les plus brûlants du monde du football. Qui sont les intouchables et quels changements le « Special One » apportera-t-il à Madrid ?

Partagez immédiatement cet article brûlant et analytique avec vos amis, collègues et groupes de passionnés de football !

Selon vous, la décision de la direction du Real est-elle correcte ? Qui d'autre aurait pu être qualifié d'« intouchable » ? Mourinho pourra-t-il faire du Real un champion à nouveau ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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