Ancelotti révèle la raison de la Coupe du monde 2026 décevante de Neymar

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a évalué les performances de Neymar lors du tournoi lors de son bilan de la Coupe du monde. Le technicien italien n'a pas caché sa déception quant à la condition physique et à la préparation du joueur, tout en saluant son professionnalisme.

Zamin.uz présente les détails de cette déclaration sensationnelle et les statistiques réelles de Neymar lors de la Coupe du monde 2026.

Sous le feu des critiques : « Neymar n'a retrouvé son niveau qu'au quatrième match »

Dans une interview accordée au service de presse brésilien, Carlo Ancelotti a ouvertement exprimé son mécontentement concernant la préparation de Neymar pour le tournoi. Selon lui, le joueur aurait dû atteindre une forme physique optimale avant le début de la compétition.

Extrait de la déclaration de Carlo Ancelotti : « La seule chose qui m'a déçu, c'est que Neymar aurait dû mieux se préparer avant le début du tournoi et retrouver sa forme optimale dès le premier match, et non seulement à partir du quatrième. »

Cette déclaration est considérée comme l'une des critiques les plus dures jamais adressées par un sélectionneur au « numéro dix » de la Seleção. Les expertsestiment qu'Ancelotti ne remet pas en cause le talent individuel de Neymar, mais qu'il souhaite voir le joueur réviser son approche des grands tournois.

Un éloge inattendu : « Son comportement a été exemplaire »

Malgré les critiques acerbes, l'entraîneur italien a salué l'impact de Neymar sur l'ambiance du groupe et son sérieux à l'entraînement. Cela témoigne de l'approche nuancée et globale d'Ancelotti envers son joueur.

Ancelotti a poursuivi : « De plus, son comportement a été idéal. Il a pris sa récupération très au sérieux, a aidé l'équipe et a fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une concentration totale à l'entraînement. »

Cet éloge montre que Neymar est apprécié non seulement comme un joueur de classe mondiale, mais aussi comme un cadre expérimenté du vestiaire.

Chiffres à l'appui : combien de minutes Neymar a-t-il jouées lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les statistiques confirment le bien-fondé des critiques de l'entraîneur. Neymar n'a disputé que deux matches lors de la Coupe du monde 2026, entrant à chaque fois en cours de jeu.

Contre l'Écosse (Phase de groupes, dernier match) : Entré en jeu en cours de match.

Contre la Norvège (Huitièmes de finale) : Entré à la 67e minute.

Ces chiffres montrent clairement que Neymar n'était pas pleinement prêt à aider l'équipe dès le début du tournoi.

Tableau récapitulatif

Aspect / Mesure Détails Entraîneur Carlo Ancelotti Joueur Neymar Motif de la critique Préparation avant le tournoi (forme tardive) Motif de l'éloge Professionnalisme, rigueur à l'entraînement Matches du Mondial 2026 2 matches (Écosse, Norvège) Statut au Mondial 2026 Remplaçant lors des deux rencontres

La situation autour de l'équipe nationale du Brésil et de Neymar a toujours captivé le monde du football. Une déclaration aussi franche de l'entraîneur ne manquera pas de relancer les débats.

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