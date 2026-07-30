Un touriste absorbé par son téléphone se retrouve face à face avec un ours (vidéo)

Une situation dangereuse impliquant un touriste s'est produite sur la célèbre route de Transfăgărășan en Roumanie. Un homme, absorbé par son téléphone portable, n'a absolument pas remarqué qu'un ours sauvage s'approchait de lui par derrière.

La vidéo montre l'ours s'approchant du dos du touriste et allant même jusqu'à renifler sa jambe. Ayant remarqué l'animal, l'homme a paniqué et a immédiatement couru vers sa voiture. L'ours l'a poursuivi sur plusieurs mètres. Heureusement, le touriste a réussi à atteindre la voiture et l'incident s'est terminé sans conséquences graves.

Un autre touriste, témoin de la scène, a filmé ces moments et les a publiés sur les réseaux sociaux. En peu de temps, la séquence a amassé des millions de vues et a suscité de larges discussions.

Experts Rappelant que les ours sauvages sont fréquents autour de la route de Transfăgărășan, ils demandent aux touristes de ne pas les nourrir, de ne pas s'en approcher et d'être toujours prudents dans ces zones. Selon eux, les ours nourris par les hommes perdent leur peur des humains, ce qui peut multiplier ce genre de situations dangereuses.