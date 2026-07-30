Le club londonien de Chelsea a réalisé un nouveau coup majeur sur le marché des transferts. Le club a officialisé la signature de Maxence Lacroix, défenseur clé de Crystal Palace. Ce transfert est devenu l'un des événements les plus retentissants de ce mercato estival en Premier League.

Zamin.uz revient sur les détails de la nouvelle acquisition des « Blues » et sur la brillante trajectoire du footballeur français dans un autre club londonien.

Détails du transfert : un accord à 60,7 millions d'euros

Selon Transfermarkt, Chelsea a versé à Crystal Palace pour le défenseur central de 26 ans 60,7 millions d'euros Cette somme fait de Lacroix l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire du club. On s'attend à ce que Lacroix renforce la ligne défensive à Stamford Bridge et devienne l'une des figures clés de l'équipe.

Une période réussie à Crystal Palace et des trophées

Maxence Lacroix a rejoint Crystal Palace en août 2024 en provenance du club allemand de Wolfsburg. En deux saisons, le défenseur français est devenu un véritable leader des « Eagles ». Il a disputé au total 98 matches toutes compétitions confondues avec l'équipe et a réussi à marquer 4 buts Notons que lors de ses 31 matches Crystal Palace a gardé sa cage inviolée.

Avec le club londonien, Lacroix a remporté trois trophées majeurs :

FA Cup

Community Shield (Supercoupe d'Angleterre)

UEFA Conference League le trophée principal

La saison dernière, il s'est distingué non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par ses qualités de leader, officiant comme vice-capitaine de l'équipe.

Équipe nationale de France et Coupe du Monde

Les performances régulières et solides de Lacroix en club n'ont pas échappé au staff technique de l'équipe de France. En mars 2026, il a reçu sa première convocation en sélection nationale. Le défenseur a participé à la Coupe du Monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, disputant 3 matches dans la compétition.

Statistiques de Maxence Lacroix à Crystal Palace

Aspect / Mesure Détails Arrivée Août 2024 Ancien club Wolfsburg (Allemagne) Nombre de matches 98 Nombre de buts 4 Matches sans encaisser de buts 31 Trophées remportés FA Cup, Community Shield, UEFA Conference League Débuts en équipe nationale Mars 2026 Nombre de matches en Coupe du Monde 3 Montant du transfert 60,7 millions d'euros

Le transfert de Maxence Lacroix par Chelsea est un pas sérieux qui pourrait modifier l'équilibre des forces en Premier League.

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