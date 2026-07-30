La société américaine SpaceX a réalisé un nouveau vol spatial réussi. Depuis la base de la Force spatiale de Cape Canaveral en Floride, la fusée Falcon 9 a mis avec succès en orbite la mission classifiée NROL-95 pour le compte du National Reconnaissance Office (NRO). Ce lancement réussi confirme une fois de plus le leadership de l'entreprise dans le secteur aérospatial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le vol a été effectué depuis le complexe SLC-40 et toutes ses étapes principales se sont déroulées comme prévu. Après la séparation, le premier étage de la fusée est revenu avec succès sur la zone d'atterrissage LZ-2, située près du site de lancement. Pendant le processus d'atterrissage, un bourdonnement et une onde sonore caractéristiques ont été entendus dans les zones environnantes.

Réutilisation et histoire de la fusée

Pour le premier étage portant le numéro B1096 utilisé dans cette mission, il s'agissait de son septième vol. Il convient de noter que ce booster avait déjà été utilisé avec succès dans plusieurs projets importants, notamment le projet Kuiper, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9 ainsi que pour le lancement du vaisseau de ravitaillement CRS-34 vers la Station spatiale internationale.

Le nouvel atterrissage réussi de cet étage permettra à SpaceX de le reconditionner et de le préparer pour de futurs vols. Grâce à ses fusées réutilisables, l'entreprise parvient à réduire considérablement les coûts d'accès à l'espace.

Sécurité nationale et charge utile classifiée

Le projet ayant été réalisé dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine, les informations concernant la charge utile et ses caractéristiques techniques restent secrètes. Selon des sources ouvertes, la mission a été exécutée directement sur commande du NRO, l'organisme responsable de la création et de l'exploitation des satellites de reconnaissance américains.

De telles missions classifiées revêtent une importance cruciale pour le système de défense américain, et les fusées Falcon 9, testées et fiables, sont principalement choisies pour les lancer dans l'espace. La coopération entre SpaceX et les agences militaires devrait se poursuivre à l'avenir.