Shaun Wright-Phillips participera à l'émission Strictly Come Dancing

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Shaun Wright-Phillips participera à l'émission Strictly Come Dancing

L'ancien ailier de l'équipe d'Angleterre, de Chelsea et de Manchester City, Shaun Wright-Phillips, a été officiellement confirmé pour participer à la saison 2026 de la célèbre émission Strictly Come Dancing. Cette information a été rapportée par GOAL.com et annoncée via les pages officielles de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel et s'être consacré à des activités d'expert, l'ancienne star se prépare à monter sur la piste de danse. Selon lui, bien que ce projet sorte complètement de sa zone de confort habituelle, ce nouveau défi a suscité chez lui un grand intérêt.

Du terrain de football à la piste de danse

Shaun Wright-Phillips a disputé 36 matchs sous le maillot de l'équipe d'Angleterre au cours de sa carrière. Il a également défendu les couleurs de clubs renommés tels que Manchester City, Chelsea et Queens Park Rangers. Il a également joué outre-atlantique, évoluant pour les New York Red Bulls et le Phoenix Rising.

Après avoir terminé sa carrière de joueur, l'ancien footballeur exerce avec succès les fonctions d'expert pour de grandes chaînes de télévision telles que la BBC, Sky Sports, ITV et la Premier League anglaise. De plus, le fils de la légende d'Arsenal Ian Wright est l'ambassadeur officiel de Manchester City depuis 2020.

Attentes passionnantes avant la nouvelle saison

Après avoir été annoncé comme participant à l'émission, Wright-Phillips a admis avec humour que ses compétences en danse se limitaient principalement aux fêtes de famille. Il a souligné que les règles de la danse constituaient un monde totalement nouveau pour lui.

« J'ai la danse dans le sang, mais surtout lors des événements familiaux ! », a plaisanté l'ancien footballeur. « L'émission Strictly est sans aucun doute hors de ma zone de confort, mais j'ai vraiment hâte de commencer et j'attends ce défi avec impatience. »

Il rejoint le casting varié de célébrités réunies pour la saison 2026. Cette liste comprend également l'actrice Lacey Turner, la présentatrice de télévision Dani Dyer et la chanteuse australienne Delta Goodrem, et d'autres noms de participants devraient être annoncés au cours de l'été.

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Jahongir Tursunov
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