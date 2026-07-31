Le footballeur Mohammed Fuseini victime d'une agression armée à Bruxelles

Mohammed Fuseini, attaquant du Royale Union Saint-Gilloise, a été violemment agressé par cinq malfaiteurs près d'une boîte de nuit à Bruxelles et a été dépossédé de nombreux objets de valeur. Selon le journal Het Laatste Nieuws, l'international ghanéen de 24 ans a été pris pour cible par des inconnus alors qu'il quittait l'établissement pour rejoindre sa voiture personnelle. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

L'incident s'est produit dimanche vers 6h30 du matin sur l'avenue Louise à Bruxelles. Alors que la victime s'approchait de son véhicule, cinq suspects masqués l'ont de force sortie de la voiture. Bien que Mohammed Fuseini ait tenté de résister, trois agresseurs l'ont plaqué au sol en l'étranglant et se sont emparés de ses effets personnels en le maintenant au sol.

Les criminels ont emporté le téléphone portable du joueur ainsi qu'une montre Rolex Datejust d'une valeur estimée entre 8 000 et 14 000 euros. L'un des coéquipiers présents sur les lieux a réussi à filmer la scène avec son téléphone. Cet enregistrement vidéo a servi d'élément clé aux forces de l'ordre pour identifier et retrouver rapidement les criminels.

Déclaration officielle du club et assistance médicale

Selon les informations diffusées par le service de presse du Royale Union Saint-Gilloise, le joueur a été immédiatement transporté à l'hôpital après l'incident et a subi les examens médicaux nécessaires. La direction du club a remercié la police de Bruxelles pour son intervention rapide et efficace. Les blessures n'étant pas trop graves, l'attaquant a rapidement repris l'entraînement.

D'après un communiqué du Parquet de Bruxelles, les opérations menées à la suite de ce vol qualifié ont permis d'intercepter un suspect âgé de 23 ans. Des objets volés appartenant aux victimes ont été retrouvés à son domicile. Actuellement incarcéré à la prison de Haren, il a été officiellement inculpé de vol avec violence et en bande organisée.

L'avocat du suspect, Samuel Rosenblatt, a déclaré dans une interview à la press que son client avait pris conscience de la gravité de ses actes et exprimait des remords. Il a également souligné qu'en raison de l'enquête en cours, il ne pouvait divulguer d'autres détails. Il a été précisé que deux des trois victimes ont temporairement perdu leur capacité de travail suite à cette agression.

Pour Mohammed Fuseini, qui réalise une saison régulière avec son équipe, cet événement constitue un nouveau choc psychologique hors des terrains. Pour rappel, l'attaquant avait manqué 145 jours de compétition lors de la saison 2025-2026 en raison de blessures aux muscles, à la cheville et au genou, le privant de 25 matches. Son contrat actuel avec le club court jusqu'en 2028.