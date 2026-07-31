Nelly Las à Chelsea : de la boxe à la nouvelle étoile

Selon The Athletic, Nelly Las, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football féminin anglais, va poursuivre sa carrière à Chelsea. À tout juste 18 ans, la polyvalente ailier est devenue la quatrième recrue du club londonien lors du mercato estival et évoluera dans la même équipe que son idole d'enfance, la légendaire Lucy Bronze. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour le jeune talent, tant sur le plan collectif que pour son développement personnel, rapporte Goal.com rapporte .

Il y a tout juste un an, dans une interview accordée aux médias, Nelly Las avait ouvertement exprimé son ambition de ressembler à Lucy Bronze et même d'atteindre des résultats encore meilleurs. Aujourd'hui, ce grand souhait est devenu réalité : au centre d'entraînement de Cobham, elle pourra s'entraîner et acquérir de l'expérience non seulement aux côtés de son idole, mais aussi de l'arrière droite australienne de classe mondiale Ellie Carpenter. L'entraîneuse principale de Chelsea, Sonia Bompastor, et son staff technique ont décidé de faire venir Las en estimant son potentiel très élevé.

La confiance de Sonia Bompastor et les racines de la joueuse

Ayant dirigé l'académie de Lyon et s'étant fait un nom en prenant les commandes de l'équipe première avec laquelle elle a été huit fois championne d'Europe, Sonia Bompastor connaît tous les secrets pour travailler avec les jeunes footballeuses. Au moment où Chelsea tente de retrouver son standing après sa saison la plus difficile des sept dernières années, le choix du staff technique de jeter son dévolu sur Nelly Las s'explique par son caractère unique et son éthique de travail. Née Lasova, la joueuse possède des racines slovaques. Sa mère, Paula, a déménagé en Angleterre avec ses enfants en 2006, et Las a grandi en développant une véritable passion pour le football dans la région de Leicester.

Jouant au ballon avec ses frères dès son plus jeune âge, Las a d'abord évolué avec les garçons dans l'équipe de Beaumont Park. Bien qu'elle ait rejoint Leicester à l'âge de 13 ans, grâce au soutien et aux sages conseils de sa mère, elle a préféré dans un premier temps rester dans une équipe plus modeste pour progresser. Plus tard, revenue dans l'effectif de Leicester, elle a réalisé une saison brillante avec l'équipe première dès ses 16 ans et a foulé la pelouse face à son idole d'alors, Lucy Bronze, lors d'un match contre Chelsea.

Travail acharné et succès sur la scène internationale

Sur le chemin pour devenir footballeuse professionnelle, Nelly Las a surmonté de nombreuses épreuves. Les séances en salle de sport, le travail avec des charges lourdes et les entraînements individuels avec des préparateurs ont apporté à son jeu un athlétisme incessant et des qualités techniques parfaites. Ces atouts l'ont aidée à devenir une titulaire indiscutable des U-21 de Leicester dès l'âge de 15 ans et à progresser brillamment au sein des équipes de jeunes d'Angleterre.

Elle défend avec brio les couleurs de son pays d'adoption sur la scène internationale. Notamment, Las a joué un rôle clé au sein de la sélection féminine anglaise qui a atteint la finale de l'Euro U-17 en 2024 et a participé la même année aux demi-finales de la Coupe du Monde. Elle représente également les équipes U-19 et U-20, qui se préparent pour la prochaine Coupe du Monde.