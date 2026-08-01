L'Inter formule une offre de 30 millions de livres pour Curtis Jones

·24·Sport
L'Inter formule une offre de 30 millions de livres pour Curtis Jones

L'Inter Milan a formulé une offre officielle de 30 millions de livres sterling pour s'attacher les services du milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones. Selon Goal.com, bien que le géant de Serie A souhaite renforcer son effectif lors du mercato estival, il n'a pas entièrement satisfait les exigences financières du club anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est révélé que les dirigeants milanais, sous la houlette du président Beppe Marotta et du directeur sportif Piero Ausilio, ont tenu une réunion stratégique avec l'entraîneur Cristian Chivu. Le technicien roumain considère le joueur anglais de 25 ans comme l'élément parfait pour sa tactique et a insisté pour le faire venir dans l'équipe.

La position de Liverpool et les intentions du joueur

La direction de Liverpool a immédiatement rejeté cette première offre de 30 millions de livres. Le club anglais réclame environ 40 millions d'euros pour son produit formé au club et n'a pas l'intention de baisser ce montant. Désormais, le représentant de Serie A devra augmenter son offre ou poursuivre les négociations pour parvenir à un accord.

De son côté, il semblerait que la situation de Curtis Jones à Liverpool ne soit pas idéale sous la houlette du nouveau manager Andoni Iraola. Mécontent d'être exclu du onze titulaire, le milieu de terrain aurait exprimé sa disposition à relever un nouveau défi en Italie, notamment en rejoignant San Siro.

La nécessité de dégraisser l'effectif

Avant de finaliser le transfert, l'Inter doit se séparer de ses joueurs superflus au milieu de terrain et générer des fonds pour le transfert. Actuellement, le club fait face à plusieurs situations délicates à ce sujet :

  • Davide Frattesi souhaite poursuivre sa carrière dans une autre équipe, mais aucune offre satisfaisante n'est encore parvenue.
  • Kristjan Asllani est également prévu sur la liste des transferts.
  • Le jeune talent Ebenezer Akinsanmiro a déjà rejoint Monza.
Si l'Inter réussit à vendre ces joueurs, la voie sera libre pour le transfert de Curtis Jones. À noter que les Milanais ne se limitent pas à Jones cet été, et le défenseur de Manchester City, John Stones, passe également sa visite médicale en Italie.

InterLiverpoolCurtis JonesSerie ATransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Bruit de super transfert en Turquie : Shomurodov dans le viseur de TrabzonsporBruit de super transfert en Turquie : Shomurodov dans le viseur de TrabzonsporAujourd'hui, 12:03Cristian Chivu fait l'éloge du transfert de John StonesCristian Chivu fait l'éloge du transfert de John StonesAujourd'hui, 11:56La FIFA abandonne son projet controversé d'un milliard de dollars : Infantino contraint de reculerLa FIFA abandonne son projet controversé d'un milliard de dollars : Infantino contraint de reculerAujourd'hui, 11:41Chelsea condamné à une amende de 10 millions de livres sterling pour infractions financièresChelsea condamné à une amende de 10 millions de livres sterling pour infractions financièresAujourd'hui, 11:39Infantino captivé au Maroc : « La Coupe du monde 2030 sera la plus belle de l'histoire »Infantino captivé au Maroc : « La Coupe du monde 2030 sera la plus belle de l'histoire »Aujourd'hui, 09:51Le Barça chute en Angleterre et s'incline face à BirminghamLe Barça chute en Angleterre et s'incline face à BirminghamAujourd'hui, 09:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché