Le PSG offre 33 millions d'euros à Parme pour Zion Suzuki

·33·Sport
Le PSG offre 33 millions d'euros à Parme pour Zion Suzuki

Dès l'ouverture du mercato estival, les premiers mouvements majeurs ont eu lieu sur le marché des gardiens. Le Paris Saint-Germain a commencé à renforcer son effectif en pensant à l'avenir et devance la concurrence pour s'attacher les services du gardien japonais Zion Suzuki. C'est ce que rapporte Goal.com en informe.

Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano, le club parisien a officiellement formulé une offre de 33 millions d'euros pour le portier de Parme. Par ce geste, le géant français a démontré le sérieux de ses ambitions sur le marché des transferts.

Les nouveaux plans des Parisiens

L'entraîneur Luis Enrique est à la recherche d'un gardien fiable capable de créer une véritable concurrence avec Matvei Safonov. Actuellement, en raison des exigences liées aux contrats et aux résultats futurs, le club est contraint d'écarter d'autres options.

Il est rapporté que la direction du PSG n'accorde pas une confiance totale à certains gardiens de l'effectif. C'est pourquoi le transfert de Zion Suzuki est devenu une priorité absolue pour l'équipe et les négociations entrent dans leur phase finale.

La Juventus et le marché des gardiens

Cette activité des Parisiens a également attiré l'attention d'autres grands clubs. En particulier, la Juventus, qui figurait parmi les principaux prétendants dans cette course aux transferts, doit désormais se tourner vers d'autres pistes.

Le transfert d'Emiliano Martínez s'avérant pratiquement impossible et Mile Svilar étant lié à la Roma, la principale cible du club turinois reste Guglielmo Vicario. L'équipe pourrait recruter le gardien de Tottenham sous forme de prêt avec option d'achat.

Ces changements soudains sur le marché des gardiens annoncent un mercato estival intense et riche en rebondissements. Chaque grand club mobilise ses ressources financières pour renforcer davantage son effectif.

PSGZion SuzukiJuventusTransfertsFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en EspagneMohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en EspagneHier, 23:31Joan García refuse de se faire tatouer et répond aux questions sur les transfertsJoan García refuse de se faire tatouer et répond aux questions sur les transfertsHier, 23:16Le Bayern cherche un digne successeur à Harry KaneLe Bayern cherche un digne successeur à Harry KaneHier, 23:15Chelsea recrute le milieu de terrain argentin Valentín BarcoChelsea recrute le milieu de terrain argentin Valentín BarcoHier, 22:52Le show de Doriyev : le Sogdiana s'impose à Guzar face au MashalLe show de Doriyev : le Sogdiana s'impose à Guzar face au MashalHier, 22:47Un quadruplé de Husayn Norchayev — Le Navbahor écrase le Xorazm sur un score fleuveUn quadruplé de Husayn Norchayev — Le Navbahor écrase le Xorazm sur un score fleuveHier, 22:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché