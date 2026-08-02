Le PSG offre 33 millions d'euros à Parme pour Zion Suzuki

Dès l'ouverture du mercato estival, les premiers mouvements majeurs ont eu lieu sur le marché des gardiens. Le Paris Saint-Germain a commencé à renforcer son effectif en pensant à l'avenir et devance la concurrence pour s'attacher les services du gardien japonais Zion Suzuki. C'est ce que rapporte Goal.com en informe.

Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano, le club parisien a officiellement formulé une offre de 33 millions d'euros pour le portier de Parme. Par ce geste, le géant français a démontré le sérieux de ses ambitions sur le marché des transferts.

Les nouveaux plans des Parisiens

L'entraîneur Luis Enrique est à la recherche d'un gardien fiable capable de créer une véritable concurrence avec Matvei Safonov. Actuellement, en raison des exigences liées aux contrats et aux résultats futurs, le club est contraint d'écarter d'autres options.

Il est rapporté que la direction du PSG n'accorde pas une confiance totale à certains gardiens de l'effectif. C'est pourquoi le transfert de Zion Suzuki est devenu une priorité absolue pour l'équipe et les négociations entrent dans leur phase finale.

La Juventus et le marché des gardiens

Cette activité des Parisiens a également attiré l'attention d'autres grands clubs. En particulier, la Juventus, qui figurait parmi les principaux prétendants dans cette course aux transferts, doit désormais se tourner vers d'autres pistes.

Le transfert d'Emiliano Martínez s'avérant pratiquement impossible et Mile Svilar étant lié à la Roma, la principale cible du club turinois reste Guglielmo Vicario. L'équipe pourrait recruter le gardien de Tottenham sous forme de prêt avec option d'achat.

Ces changements soudains sur le marché des gardiens annoncent un mercato estival intense et riche en rebondissements. Chaque grand club mobilise ses ressources financières pour renforcer davantage son effectif.