La Malaisie suspend les activités de Network School, fondée par Balaji Srinivasan

Le gouvernement malaisien a ordonné la fermeture de Network School, une communauté de startups fondée par l'entrepreneur et investisseur américain Balaji Srinivasan. Selon le Wall Street Journal, cette décision a été prise en raison de problèmes de licence, obligeant le projet à fermer son campus actuel dans le pays. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui rapporte l'information.

Se dépeignant comme une « communauté frontalière pour techno-optimistes », l'idée de Network School est née des visions de Srinivasan, convaincu du déclin inévitable des États-Unis. L'objectif principal de l'entrepreneur était de « fonder un nouvel État », cette école étant présentée comme la première étape du plan en sept étapes pour construire une nouvelle société, tel que décrit dans son livre intitulé « The Network State ».

Situé dans un hôtel abandonné en Malaisie, ce projet a été décrit par le WSJ comme « à la fois un incubateur technologique et un centre de développement personnel ». Cependant, les participants au programme se sont montrés insatisfaits des conditions, se plaignant de la présence de moisissures dans les chambres, ainsi que du manque de femmes et de vie nocturne.

Controverses et réactions autour du projet

Après l'envoi de questions par les journalistes du WSJ pour clarifier la situation, Balaji Srinivasan — qui avait annoncé renoncer à sa citoyenneté américaine en 2023 — a publié un long message sur la plateforme X. Il s'y est qualifié de « fier Singapourien », se plaignant que la publication préparait un « article à charge » sur son compte et tentait de le faire passer pour un « homme étrange » plutôt que pour un « utilisateur avancé ».

Il s'avère que l'auteur de cette initiative n'a pas abandonné ses projets malgré les critiques. Alors que le campus malaisien ferme ses portes, Srinivasan a récemment annoncé un accord pour ouvrir un nouveau campus au Kazakhstan.