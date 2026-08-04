Aymen Hussein signe avec le Paxtakor

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Aymen Hussein signe avec le Paxtakor

L’attaquant de 30 ans de la sélection irakienne Aymen Hussein est devenu joueur du Paxtakor, rapporte la page Facebook du club.

Selon le club, un contrat courant jusqu’à la fin de la saison a été signé avec le joueur. Aymen Hussein a inscrit l’unique but de la sélection irakienne lors de la récente Coupe du monde.

Au cours de sa carrière, l’attaquant a joué pour les clubs irakiens Duhok, Naft, Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya et Karmaa, le CS Sfaxien tunisien, les clubs qatariens Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor et Al-Wakrah, ainsi que l’Al-Jazira émirati et le Raja Casablanca marocain.

Aymen Hussein a marqué 120 buts en championnat au niveau des clubs. Avec la sélection irakienne, il a trouvé le chemin des filets à 34 reprises.

Il fait partie des joueurs à avoir marqué lors des Jeux olympiques et de la phase finale de la Coupe du monde. Le Paxtakor espère que l’attaquant expérimenté apportera beaucoup à l’équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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