«Samarqand-2028» prend la route de l’orbite avec un module AI ouzbek…

L’Ouzbékistan franchit une nouvelle étape pratique dans le domaine des technologies spatiales. Selon les informations présentées, le lancement des satellites hyperspectraux «Samarqand-2028» et «Lampung-1» est prévu le 5 août depuis une plateforme maritime située près des côtes de la province chinoise du Shandong.

L’aspect le plus important du projet pour l’Ouzbékistan ne tient pas seulement au nom du satellite. Des spécialistes d’«O‘zbekkosmos» ont participé au développement d’un module d’intelligence artificielle destiné à analyser les images directement en orbite. L’agence considère cette participation comme la première contribution de spécialistes ouzbeks à la création d’un module AI pour un satellite.

Deux satellites seront lancés depuis une plateforme maritime

Selon le plan, «Samarqand-2028» sera envoyé dans l’espace avec l’appareil indonésien «Lampung-1». Le lancement sera réalisé par la société chinoise spécialisée dans les technologies de calcul spatial et les solutions d’intelligence artificielle, STAR.VISION .

Le projet «Lampung-1» STAR.VISION, l’opérateur du cosmodrome oriental du Shandong et la province indonésienne de Lampung. Ses principales missions seront de surveiller l’agriculture, les zones maritimes, l’environnement et les ressources naturelles. La société a également indiqué que le projet utiliserait l’intelligence artificielle embarquée et les technologies de calcul orbital.

Comme le lancement n’a pas encore eu lieu, la date et l’heure peuvent changer en raison des contrôles techniques, des conditions en mer ou de la météo. Le résultat définitif ne sera connu qu’après la confirmation officielle du décollage de la fusée et du placement des appareils sur l’orbite prévue.

Comment «Samarqand-2028» est-il né ?

Le projet «Samarqand-2028» est le résultat d’un mémorandum stratégique signé en 2025 entre l’agence «O‘zbekkosmos» et STAR.VISION .

La coopération prévoit de développer les technologies satellitaires, de mettre en œuvre des projets communs, de renforcer l’intégration scientifique et technique et d’impliquer les universités ainsi que les entreprises technologiques dans le processus.

Dans le cadre du mémorandum, STAR.VISION a accepté de donner le nom «Samarqand-2028» à l’un de ses appareils hyperspectraux. Les parties sont également convenues d’étudier la possibilité de créer, à partir des données satellitaires, des cartes des champs de coton et de blé en Ouzbékistan.

Une précision importante s’impose : il n’est pas exact de qualifier «Samarqand-2028» de satellite national entièrement ouzbek. L’appareil est un projet de STAR.VISION , tandis que l’Ouzbékistan y coopère en lui donnant son nom, en participant au développement du module d’intelligence artificielle et en utilisant les données recueillies.

Pourquoi précisément «Samarqand-2028» ?

Le nom du satellite fait référence à la tenue du Congrès international d’astronautique de 2028 dans la ville de Samarcande.

L’Ouzbékistan avait proposé la candidature de Samarcande, et non celle de sa capitale, face à Mumbai en Inde et Manama à Bahreïn. Les présentations finales ont eu lieu en 2025 dans le cadre du Congrès international d’astronautique organisé à Sydney.

La Fédération internationale d’astronautique a confirmé que Samarcande avait été choisie pour accueillir le 79e Congrès international d’astronautique en 2028. L’organisation souligne que cet événement réunit chaque année des milliers de dirigeants d’agences spatiales, de scientifiques, d’ingénieurs, d’entreprises et de jeunes spécialistes.

En ce sens, «Samarqand-2028» n’est pas seulement un projet technique, mais aussi un nom symbolique représentant l’intégration de l’Ouzbékistan dans la communauté spatiale mondiale.

Que voit un satellite hyperspectral ?

Une caméra optique classique représente la surface terrestre dans les couleurs rouge, verte et bleue, proches de la perception humaine. Les appareils multispectraux recueillent également des informations supplémentaires invisibles à l’œil nu grâce à plusieurs larges bandes spectrales.

Un capteur hyperspectral élargit encore ces possibilités. Il décompose la lumière réfléchie par chaque zone en de nombreux canaux spectraux étroits afin d’identifier la «signature spectrale» propre à une matière ou à un objet.

Par exemple, deux plantes qui paraissent également vertes à l’œil humain peuvent être différentes : l’une peut être saine, tandis que l’autre souffre d’un manque d’eau, de minéraux ou de nutriments. L’imagerie hyperspectrale permet de détecter cette différence avant même l’apparition de signes extérieurs évidents.

STAR.VISION indique que cette technologie peut être utilisée pour :

distinguer les cultures et évaluer leur état ;

surveiller la qualité de l’eau et la pollution ;

détecter les changements dans les forêts et les écosystèmes ;

analyser la composition des sols et des roches ;

rechercher des ressources minérales ;

étudier les infrastructures urbaines et la couverture terrestre

.

Que permet l’intelligence artificielle en orbite ?

Les appareils classiques d’observation de la Terre capturent de grandes quantités d’images brutes et tentent de les envoyer à une station de réception au sol. Les données sont ensuite traitées sur des serveurs et préparées pour l’analyse.

Le module AI préparé pour «Samarqand-2028» est conçu pour analyser une partie des données directement à bord du satellite.

Concrètement, cela pourrait permettre :

Processus traditionnel Avec l’AI embarquée Toutes les données brutes sont envoyées vers la Terre Les éléments nécessaires sont triés en orbite L’analyse commence au sol L’analyse préliminaire est effectuée à bord Une importante capacité de communication est nécessaire Le volume de données transmises peut être réduit L’obtention des résultats prend davantage de temps Les objets importants peuvent être détectés plus rapidement

Par exemple, l’intelligence artificielle peut écarter les images couvertes par les nuages ou de mauvaise qualité, identifier certaines parcelles agricoles ou effectuer un premier tri des zones présentant un risque élevé de changements environnementaux.

Cependant, les algorithmes précis du module, sa puissance de calcul et la liste complète de ses tâches en orbite n’ont pas encore été rendus publics. Son efficacité réelle sera donc évaluée lors des essais effectués après le lancement.

Quels changements sont possibles dans l’agriculture ?

En Ouzbékistan, l’un des principaux potentiels des données hyperspectrales concerne l’agriculture.

Les données satellitaires pourraient permettre de :

identifier les champs de coton et de blé ;

suivre l’état de développement des cultures ;

détecter précocement les signes de stress hydrique ;

évaluer l’effet des maladies ou des parasites ;

planifier plus précisément l’irrigation et la fertilisation ;

améliorer les prévisions de rendement

.

Cependant, une image satellitaire ne remplace pas totalement un agriculteur ou un agronome. Pour obtenir des résultats fiables, les données spatiales doivent être comparées à des échantillons prélevés au sol, à des données météorologiques et à des observations de terrain.

Un nouvel outil pour surveiller l’environnement et les ressources

L’observation hyperspectrale peut également contribuer à étudier les changements touchant les étendues d’eau, les forêts, la désertification et les zones minières.

Par exemple, cette technologie peut distinguer, grâce à des marqueurs spectraux, certains changements dans la composition de l’eau, le stress de la couverture végétale ou les différences dans les propriétés du sol. STAR.VISION a indiqué que les données hyperspectrales pouvaient être utilisées pour le suivi environnemental, la qualité de l’eau, la prospection minière et l’évaluation des conséquences des catastrophes naturelles.

Pour l’Ouzbékistan, cela pourrait créer une source supplémentaire de données dans des domaines tels que la région de la mer d’Aral, la pénurie d’eau, la dégradation des terres et l’état des forêts et des pâturages.

Le travail commencera-t-il immédiatement après le lancement ?

Même lorsque la fusée a placé l’appareil en orbite, l’étape la plus importante de la mission n’est pas terminée. Au contraire, la mise en service du satellite commence alors.

En général, les spécialistes :

établissent une communication stable avec l’appareil ; vérifient les panneaux solaires et les systèmes principaux ; déterminent les paramètres orbitaux ; configurent la caméra hyperspectrale ; testent le module AI ; comparent les premières images avec les données recueillies au sol.

Ce n’est qu’ensuite que commencent l’acquisition régulière des données et leur utilisation dans les domaines pratiques. Ainsi, même si le lancement est un succès, les résultats de «Samarqand-2028» ne seront visibles qu’après les essais techniques.

Quel sera le principal résultat pour l’Ouzbékistan ?

Il ne suffit pas de considérer «Samarqand-2028» comme un simple nom envoyé dans l’espace. L’importance stratégique du projet réside dans l’implication de spécialistes ouzbeks dans la création de technologies fonctionnant à bord de l’appareil.

Cette expérience pourrait à l’avenir :

permettre de développer des solutions logicielles pour les satellites nationaux ;

favoriser le traitement local des données spatiales ;

impliquer les universités et les ingénieurs dans des projets pratiques ;

renforcer les compétences nationales en télédétection de la Terre ;

consolider la réputation de l’Ouzbékistan avant le Congrès international d’astronautique de 2028

.

Si le lancement prévu le 5 août se déroule avec succès, le nom «Samarqand-2028» apparaîtra en orbite. Mais la véritable valeur de la mission se révélera plus tard, lorsque le module AI ouzbek embarqué fonctionnera et que les données recueillies commenceront à contribuer à résoudre des problèmes pratiques du pays.

Selon vous, dans quel domaine les données satellitaires devraient-elles être utilisées en priorité en Ouzbékistan : l’agriculture, l’environnement ou le suivi de l’eau ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !