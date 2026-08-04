Les salaires des joueurs du FC Barcelone pour 2026/27 dévoilés

La liste des salaires des joueurs du FC Barcelone pour la saison 2026/27 a été divulguée. Selon celle-ci, Lamine Yamal est le joueur le mieux payé de l’équipe.

Le joueur de 18 ans percevrait 400 577 euros par semaine, soit 20,83 millions d’euros par an. Il occupe la première place de l’équipe selon ce critère.

Marc-André ter Stegen et Raphinha suivent au classement. Les deux joueurs toucheraient 320 577 euros par semaine, soit un revenu annuel de 16,67 millions d’euros.

Jules Koundé percevrait 300 577 euros par semaine, soit 15,63 millions d’euros par an. Frenkie de Jong complète le top 5 des joueurs les mieux payés avec 250 385 euros par semaine et 13,02 millions d’euros par an.

La liste indique également que Ronald Araújo, Dani Olmo, Karim Adeyemi et Pedri perçoivent 12,5 millions d’euros par an. Anthony Gordon toucherait 12 millions d’euros par an, tandis que Ferran Torres gagnerait 10 millions d’euros.