Un blogueur chinois construit une ville miniature pour ses chats (vidéo)

Le blogueur chinois Xing Zhilei, connu en ligne sous le nom de Xing‘s World, s’est fait connaître en créant d’étonnants projets miniatures pour ses animaux de compagnie. Il a consacré deux ans à la construction de Cat Town, une petite ville ressemblant au monde des humains pour ses chats.

Cette ville miniature possède un supermarché, un restaurant, un cinéma, des logements et même un système de métro fonctionnel. Le blogueur a notamment passé quatre mois à construire un métro pour ses chats. Celui-ci comprend un train en mouvement, un escalator et des portes de quai qui s’ouvrent à l’arrivée du train.

Mr. Nice, l’un des chats les plus célèbres du blogueur, est également l’un des principaux « habitants » de cette ville miniature. Xing continue d’adapter à la taille des chats diverses commodités de la vie humaine pour son compagnon.

Sa chaîne YouTube Xing‘s World présente différents projets créés pour les chats. Les vidéos de la chaîne ont cumulé des millions de vues, et certains projets sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.