Un blogueur chinois construit une ville miniature pour ses chats (vidéo)

·6·Monde
Un blogueur chinois construit une ville miniature pour ses chats (vidéo)

Le blogueur chinois Xing Zhilei, connu en ligne sous le nom de Xing‘s World, s’est fait connaître en créant d’étonnants projets miniatures pour ses animaux de compagnie. Il a consacré deux ans à la construction de Cat Town, une petite ville ressemblant au monde des humains pour ses chats.

Cette ville miniature possède un supermarché, un restaurant, un cinéma, des logements et même un système de métro fonctionnel. Le blogueur a notamment passé quatre mois à construire un métro pour ses chats. Celui-ci comprend un train en mouvement, un escalator et des portes de quai qui s’ouvrent à l’arrivée du train.

Mr. Nice, l’un des chats les plus célèbres du blogueur, est également l’un des principaux « habitants » de cette ville miniature. Xing continue d’adapter à la taille des chats diverses commodités de la vie humaine pour son compagnon.

Sa chaîne YouTube Xing‘s World présente différents projets créés pour les chats. Les vidéos de la chaîne ont cumulé des millions de vues, et certains projets sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un pêcheur retrouvé vivant après 5 jours en pleine merUn pêcheur retrouvé vivant après 5 jours en pleine merAujourd'hui, 09:34Messi viendra-t-il au mariage de Cristiano et Georgina ? Une liste pleine de secretsMessi viendra-t-il au mariage de Cristiano et Georgina ? Une liste pleine de secretsAujourd'hui, 09:33Un homme qui fumait depuis 26 ans trouve une méthode insolite pour arrêter la cigarette en portant une cage sur la têteUn homme qui fumait depuis 26 ans trouve une méthode insolite pour arrêter la cigarette en portant une cage sur la têteAujourd'hui, 07:30Un blogueur chinois fait sensation en construisant un stade de 30 000 places pour son chatUn blogueur chinois fait sensation en construisant un stade de 30 000 places pour son chatAujourd'hui, 07:23Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du publicUn poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du publicAujourd'hui, 07:02Plus que quelques jours avant le mariage de Ronaldo et Georgina : la date et le lieu de la cérémonie révélésPlus que quelques jours avant le mariage de Ronaldo et Georgina : la date et le lieu de la cérémonie révélésAujourd'hui, 06:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage