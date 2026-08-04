À Hong Kong, l’Inter et Manchester City se sont affrontés lors d’un match amical de pré-saison. Selon Goal.com, après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire, le club italien s’est imposé aux tirs au but, mais le véritable héros de la rencontre a été le jeune milieu de terrain Aleksandar Stankovich. Goal.com en fait état.

Le jeune international serbe, fils du célèbre footballeur Dejan Stankovich, a attiré tous les regards par la maturité et la qualité de son jeu. Durant les 60 minutes passées sur le terrain, il a dirigé le jeu de son équipe et affiché une maîtrise impressionnante pour son âge, aussi bien dans les duels que dans sa vision du jeu.

Leadership sur le terrain et but de Benjamin Pavard

Si Divin Mubama, représentant du club anglais, a ouvert le score en début de rencontre, l’Inter a rapidement réagi. L’attaque initiée par Aleksandar Stankovich a joué un rôle déterminant dans l’égalisation de Benjamin Pavard à la 20e minute. En contrôlant le jeu avec une excellente vision du terrain, des passes précises et une grande détermination défensive, il a gagné la confiance de l’entraîneur principal Ishoqiy.

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia après le match, l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a salué la prestation du jeune joueur. Selon lui, Stankovich n’ayant pas encore atteint sa condition physique optimale, son engagement et sa qualité ont néanmoins réjoui tout le monde.

Le marché des transferts et les projets à venir

L’éclosion de ce jeune talent et sa volonté de gagner une place dans l’équipe première constituent une réserve interne importante pour le staff technique. Cristian Chivu n’a toutefois pas caché la nécessité de renforcer l’effectif avant la fermeture du mercato estival. Remédier aux problèmes en défense et aux lacunes sur les ailes reste notamment une priorité.

Selon le technicien, l’équipe ne compte actuellement que trois latéraux. Carlos Augusto peut jouer à ce poste, mais l’entraîneur préfère le considérer comme l’un des trois défenseurs centraux. Il a également souligné que le mercato restait ouvert et qu’il fallait faire preuve de patience pour prendre la bonne décision.

La prestation convaincante d’Aleksandar Stankovich face à un adversaire de haut niveau a montré qu’il méritait une place dans le onze titulaire pour la prochaine saison de Serie A. L’académie de l’Inter a une nouvelle fois révélé un talent prometteur, ce qui aura sans aucun doute un impact positif sur les projets futurs du club.