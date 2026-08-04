Elon Musk lance la construction de l’Advanced Technology Chip Fab au Texas

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Elon Musk lance la construction de l’Advanced Technology Chip Fab au Texas

Au Texas, aux États-Unis, la construction du centre de recherche Advanced Technology Chip Fab (ATCF), destiné au développement des technologies des semi-conducteurs de demain, progresse rapidement. De nouvelles images aériennes de ce vaste site sont apparues en ligne. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Dans une vidéo et des photos publiées par le blogueur Jo Tegtmayer, qui couvre régulièrement la construction de Giga Texas et du cosmodrome Starbase, le futur complexe apparaît clairement. Les travaux de coulage des fondations se poursuivent actuellement sur le site, tandis que les matériaux de construction sont acheminés et que la prochaine étape se prépare.

Investissements majeurs et partenariats

Selon les informations disponibles, le projet ATCF a été officiellement présenté le 21 mars 2026. L’activité sur le chantier a fortement augmenté ces derniers jours, ce que confirme également l’obtention des permis pour construire quatre nouveaux bâtiments temporaires destinés aux sous-traitants et aux bureaux provisoires de Tesla.

Ce complexe constitue la première étape du gigantesque projet Terafab d’Elon Musk, destiné à créer ses propres puces d’intelligence artificielle. Selon les médias, Tesla, SpaceX, xAI et Intel uniront leurs forces pour construire ce complexe de semi-conducteurs.

Technologies de demain et intelligence artificielle

Le financement de la première phase du projet est estimé à environ 55 milliards de dollars. Une fois la pleine capacité atteinte, l’investissement total devrait s’élever à 119 milliards de dollars, ce qui en ferait l’une des plus grandes initiatives industrielles au monde.

Le centre ATCF devrait réunir, au sein d’un même cycle, les puces logiques, la mémoire et les technologies avancées de boîtage des microprocesseurs. Les accélérateurs d’intelligence artificielle produits sur place seront utilisés dans les véhicules électriques Tesla, les robotaxis, les robots humanoïdes Optimus et les centres de données d’intelligence artificielle.

Auparavant, le directeur général d’ASML, Christophe Fouquet, avait confirmé avoir négocié avec Elon Musk la construction de l’un des plus grands centres de production de semi-conducteurs au monde. La création de cette infrastructure jouera à l’avenir un rôle majeur dans l’approvisionnement des projets spatiaux et terrestres en puces hautes performances.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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