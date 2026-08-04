Gary Cahill salue les perspectives de Maxence Lacroix à Chelsea

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Gary Cahill salue les perspectives de Maxence Lacroix à Chelsea

Le club londonien de Chelsea poursuit avec succès sa campagne de transferts pour renforcer son effectif. L’équipe a recruté le défenseur central français de 26 ans Maxence Lacroix, qui évoluait à Crystal Palace. Le montant du transfert s’élève à 52 millions de livres sterling, et le joueur a signé un contrat de six ans avec le club de Stamford Bridge, jusqu’en 2032. Goal.com rapporte cette information.

Dans une interview accordée au site officiel du club, l’ancien capitaine de Chelsea, Gary Cahill, a salué ce recrutement, le qualifiant de décision très judicieuse pour l’équipe. Selon Cahill, le défenseur, qui a terminé quatrième de la Coupe du monde avec l’équipe de France et s’est distingué durant le tournoi, possède l’âge idéal et suffisamment d’expérience pour franchir un nouveau cap.

Une nouvelle ère sous Xabi Alonso

Le transfert de Maxence Lacroix s’inscrit dans les changements importants opérés par l’entraîneur Xabi Alonso durant le mercato estival. Outre le Français, des joueurs expérimentés comme Morgan Rogers, Danny Welbeck et Jordan Henderson ont également rejoint l’équipe cet été. Cela montre que l’entraîneur de Chelsea est déterminé à viser de meilleurs résultats la saison prochaine.

Selon Gary Cahill, l’expérience de Lacroix en Premier League et sur la scène internationale l’aidera à s’adapter rapidement à sa nouvelle équipe. Le défenseur a régulièrement affiché un bon niveau avec Crystal Palace et s’est pleinement habitué aux exigences du championnat anglais. Il a désormais l’occasion de franchir un nouveau palier dans sa carrière et de se battre pour des trophées avec un grand club.

La participation de l’équipe de France à la Coupe du monde a également renforcé la réputation du défenseur et l’a placé parmi les meilleurs joueurs du monde. D’après Cahill, comme ce fut le cas pour lui lorsqu’il a rejoint Chelsea, ce transfert ouvrira une nouvelle page dans la carrière de Maxence et fera de lui un joueur encore plus fort.

Le renforcement de l’effectif de Chelsea avant la nouvelle saison est accueilli favorablement par les supporters et les spécialistes. Sous la direction de Xabi Alonso, Maxence Lacroix, qui souhaite exprimer pleinement son potentiel, devrait devenir l’une des figures clés chargées d’assurer la solidité de la défense du club londonien.

Maxence LacroixChelseaGary CahillXabi AlonsoPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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