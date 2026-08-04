Le virus Bourbon, rare aux États-Unis, détecté pour la première fois à New York

Le premier cas humain enregistré du rare virus Bourbon, transmis par les tiques, a été confirmé dans l’État de New York, aux États-Unis. La maladie a été diagnostiquée chez un homme de 67 ans vivant à Long Island, après une morsure de tique « étoilée » alors qu’il travaillait dans son jardin.

Le patient a d’abord souffert d’une forte fièvre, de violents maux de tête, de fatigue et d’autres symptômes. Comme les signes de la maladie ressemblaient à ceux d’autres infections transmises par les tiques, le diagnostic s’est révélé complexe. Des examens spécialisés ont ensuite confirmé la présence du virus Bourbon.

Les expertssoulignent que le principal vecteur du virus est la tique Amblyomma americanum, connue sous le nom de tique « étoilée ». Des recherches ont montré que ce virus est présent depuis au moins 2019 chez les tiques et les cerfs de Virginie de Long Island.

Le virus Bourbon a été identifié pour la première fois en 2014 dans le comté de Bourbon, au Kansas. Jusqu’à présent, les cas humains restent très rares. Toutefois, les scientifiques estiment que la maladie pourrait être plus répandue que ne l’indiquent les statistiques officielles. L’absence de tests commerciaux courants permettant de détecter le virus pourrait également l’expliquer.

Il n’existe pour l’instant ni vaccin spécifique ni traitement approuvé contre le virus Bourbon. Les spécialistes soulignent donc l’importance de se protéger des morsures de tiques, de porter des vêtements couvrants dans la nature et d’inspecter régulièrement son corps.