Galatasaray propose 35 millions d’euros pour Rafael Leão

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Galatasaray propose 35 millions d’euros pour Rafael Leão

Le club turc de Galatasaray a envoyé sa première offre officielle pour le transfert de l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leão. Selon GOAL.com, le géant d’Istanbul a indiqué être prêt à payer 35 millions d’euros pour l’international portugais, mais la direction milanaise a jugé cette somme insuffisante et a refusé l’offre. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Ces derniers jours, des négociations préliminaires avaient été menées entre les deux parties. Le champion de Turquie a ensuite contacté officiellement l’AC Milan par e-mail pour proposer l’achat direct du joueur. Alors qu’un prêt avec option d’achat était initialement envisagé, Galatasaray passe désormais à l’offensive pour un transfert définitif.

Le montant réclamé par Milan et la position du club

La direction du club italien, notamment son propriétaire Gerry Cardinale, ne s’oppose pas à une vente du joueur. Cependant, les Rossoneri exigent au moins 50 millions d’euros pour leur numéro 10. L’offre de 35 millions d’euros formulée par Galatasaray a donc été immédiatement rejetée.

Il est apparu que Rafael Leão avait également refusé, ces derniers jours, une offre d’un autre club turc, le Fenerbahçe. Le projet sportif de cette équipe ne l’a pas convaincu. Pour l’instant, seul Galatasaray est considéré comme un prétendant sérieux pour recruter l’ailier portugais.

Les prochaines négociations et les étapes attendues

La direction de Galatasaray mène des discussions internes, encouragée par les signaux positifs envoyés par le joueur et son accord pour le transfert. Le club turc devrait revenir à la table des négociations avec Milan avec une nouvelle offre dans les prochaines heures.

Selon des sources, Galatasaray pourrait porter le montant de sa prochaine offre à près de 40 millions d’euros. Malgré cela, l’exigence ferme de 50 millions d’euros de l’AC Milan reste le principal facteur qui déterminera l’issue du transfert.

Rafael LeãoGalatasarayMilanTransfertFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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