McGregor de nouveau sur la table d’opération : son retour s’éloigne

L’ancien champion de l’UFC dans deux catégories de poids, Conor McGregor, a annoncé que l’opération de son genou s’était bien déroulée. L’Irlandais avait fait son retour dans l’octogone après cinq ans d’absence, mais son combat contre Max Holloway n’a duré que 69 secondes.

« L’opération s’est bien déroulée », a écrit McGregor sur les réseaux sociaux. Une longue période de soins et un processus de rééducation complexe l’attendent désormais.

Le retour tant attendu s’est terminé en 69 secondes

La revanche entre McGregor et Holloway était le combat principal de l’UFC 329, organisé le 11 juillet à Las Vegas. L’Irlandais retrouvait l’octogone de l’UFC pour la première fois depuis sa fracture de la jambe contre Dustin Poirier en 2021.

Au début du premier round, McGregor a mal posé sa jambe en tentant de porter un coup sauté. Incapable de poursuivre le combat, il a vu l’arbitre arrêter la rencontre à 1 minute et 9 secondes, avant que Holloway ne soit déclaré vainqueur par KO technique.

Ainsi, le retour que les fans avaient attendu pendant cinq ans s’est conclu non pas par un résultat sportif, mais par une nouvelle grave blessure.

Quelle blessure McGregor a-t-il subie ?

Selon le combattant, le ligament croisé antérieur de son genou, le LCA, ainsi que le ménisque ont été touchés. McGregor a souligné qu’il n’avait rencontré aucun problème avant le combat et que la blessure était survenue de manière inattendue.

Le président de l’UFC, Dana White, a également déclaré que les premiers examens médicaux montraient une grave atteinte aux ligaments du genou. Une intervention chirurgicale avait ensuite été annoncée.

Ce n’est pas la première blessure grave de la carrière de McGregor. En 2021, une fracture de la jambe l’avait éloigné longtemps des compétitions et il lui avait fallu près de cinq ans pour retrouver l’octogone.

Combien de temps sera-t-il encore absent ?

Même si McGregor a évalué positivement son état après l’opération, l’UFC n’a pour l’instant fixé aucune date officielle pour son retour. Après une blessure au LCA, la récupération des sportifs peut souvent durer de neuf mois à un an.

Dana White a également déclaré que le combattant irlandais pourrait rester environ un an loin de l’octogone. McGregor affirme toutefois vouloir combattre de nouveau dans le cadre de l’International Fight Week 2027.

Cependant, ce projet dépendra de la vitesse de sa récupération après l’opération, de la réaction de son genou à l’effort physique et de l’avis des médecins.

Y aura-t-il un troisième combat contre Holloway ?

McGregor et Holloway se sont affrontés pour la première fois en 2013. À l’époque, l’Irlandais s’était imposé par décision des juges. La revanche, disputée 13 ans plus tard, ne s’est pas transformée en véritable combat en raison de la blessure.

C’est pourquoi McGregor a exprimé le souhait d’affronter Holloway une troisième fois. Selon certaines informations, il lui resterait encore un combat à disputer à l’UFC dans le cadre de son contrat actuel. L’Irlandais pourrait souhaiter consacrer ce combat à Holloway.

Pour l’instant, l’UFC n’a pris aucune décision officielle concernant cette trilogie. McGregor doit d’abord se rétablir complètement et retrouver la condition physique exigée par le sport professionnel.

Une nouvelle épreuve difficile

Le retour très attendu de Conor McGregor ne s’est achevé ni par une victoire ni par une défaite, mais par une nouvelle opération. Pour le combattant de 38 ans, son principal adversaire n’est désormais plus dans l’octogone, mais dans le temps et le processus de récupération après sa blessure.

Il était déjà parvenu à revenir après une grave blessure. Mais cette fois, son âge, cinq années d’absence et cette nouvelle blessure au genou rendent son avenir à l’UFC encore plus incertain.

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