Une Olympiade sans Carlsen : quelles autres stars manqueront à Samarcande ?

L’Olympiade d’échecs organisée à Samarcande devrait se dérouler sans Magnus Carlsen, numéro un mondial. Aryan Tari et Jon Ludvig Hammer, inclus dans la première liste printanière de la Norvège, ne devraient pas non plus participer.

Le retrait simultané de trois grands maîtres norvégiens compromet sérieusement les chances de médaille du pays. De plus, plusieurs autres joueurs d’échecs célèbres manqueront l’Olympiade de Samarcande, en dehors de Carlsen.

Sans Carlsen, la Norvège devient une équipe totalement différente

Magnus Carlsen n’est pas seulement le numéro un des échecs norvégiens. Il est la principale force au premier échiquier, le leader qui exerce une pression psychologique sur ses adversaires et le joueur qui attire l’attention mondiale sur l’équipe nationale.

Depuis 2004, Carlsen a défendu les couleurs de la Norvège lors de huit Olympiades d’échecs. Pourtant, même avec le meilleur joueur du monde dans ses rangs, les Norvégiens n’ont encore jamais remporté de médaille par équipes à l’Olympiade.

L’absence d’Aryan Tari et de Jon Ludvig Hammer réduit également les chances de l’équipe sur les échiquiers intermédiaires. Une seule superstar ne suffit pas à l’Olympiade, mais perdre trois leaders en même temps bouleverse complètement l’équilibre de la formation.

Selon les nouveaux calculs préliminaires, la Norvège serait tombée à la 21e place. Ce chiffre ne peut toutefois pas encore être considéré comme son numéro de départ définitif : la FIDE devrait publier le classement officiel après la fin des inscriptions.

Des informations contradictoires sur la composition norvégienne

Les sources ouvertes présentent des informations qui ne concordent pas totalement sur la participation de Carlsen. Dans l’analyse des compositions publiée le 13 juillet, il était présenté comme le leader de l’équipe norvégienne. Une mise à jour ultérieure précisait toutefois que le quintette officiel de la fédération n’avait pas encore été entièrement confirmé.

C’est pourquoi les dernières informations sur les absences de Carlsen, Tari et Hammer constituent un changement important. La situation ne sera définitivement clarifiée qu’après la publication de la liste officielle par la Fédération norvégienne des échecs ou la FIDE.

Si Carlsen ne vient effectivement pas à Samarcande, ce sera sa première absence d’une Olympiade depuis 2018. La Norvège avait déjà participé à l’édition 2018 sans lui.

Firouzja et Nakamura absents eux aussi de la liste

L’Olympiade ne se déroulera pas seulement sans Carlsen. Alireza Firouzja ne figure pas dans l’équipe de France. Le quintette français de l’open sera composé de Maxime Vachier-Lagrave, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Jules Moussard et Marc’Andria Maurizzi. Firouzja ne jouerait ainsi pas pour la France lors d’une cinquième Olympiade consécutive.

Hikaru Nakamura manque également à l’équipe des États-Unis. Fabiano Caruana, Wesley So et Levon Aronian seront accompagnés des débutants Hans Niemann et Awonder Liang. Leinier Dominguez n’a pas non plus été retenu, bien que son classement soit supérieur à celui de certains joueurs sélectionnés.

L’expérimenté Anglais David Howell ne jouera pas non plus à Samarcande. Il sera remplacé par Daniel Fernandez. Nikita Vitiugov, Michael Adams, Gawain Jones et Luke McShane figurent également dans la composition.

En Azerbaïdjan, Teimour Radjabov participera en tant que capitaine de l’équipe, et non comme joueur. L’équipe principale comprendra Shakhriyar Mamedyarov, Aydin Suleymanli, Mammad Muradli, Rauf Mamedov et Eltaj Safarli.

Pourquoi l’absence d’une seule star est-elle si importante ?

L’Olympiade d’échecs est une compétition par équipes, et non individuelle. Lors de chaque rencontre, quatre joueurs s’installent devant l’échiquier, tandis qu’un grand maître reste remplaçant. Le tournoi se déroule en 11 rondes selon le système suisse.

Dans ce format, la star du premier échiquier peut apporter un point précieux, mais une médaille exige des résultats réguliers sur les quatre échiquiers. La présence de réservistes solides est également décisive : des changements peuvent être effectués en raison de la fatigue, de problèmes de santé ou de choix tactiques.

Sans Carlsen, Tari et Hammer, l’essentiel de la charge de la Norvège pourrait reposer sur Johan-Sebastian Christiansen, Frode Urkedal et les joueurs suivants au classement. Ce sont de grands maîtres solides, mais ils pourraient se retrouver en difficulté au classement sur chaque échiquier face aux meilleures équipes du monde.

Ces absences augmentent-elles les chances de l’Ouzbékistan ?

L’absence de grandes stars ne diminue pas le niveau de la compétition, mais elle peut modifier l’équilibre des forces. L’Inde, championne en titre, viendra à Samarcande avec une équipe redoutable composée de Gukesh, Arjun Erigaisi, Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi et Nihal Sarin.

Le pays hôte, l’Ouzbékistan, sera également l’un des principaux prétendants. La première équipe alignera Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov et Mukhiddin Madaminov. La majeure partie de cette équipe avait remporté une médaille d’or historique à Chennai en 2022.

L’absence de joueurs comme Carlsen, Nakamura et Firouzja ne rendra pas pour autant la route de l’Ouzbékistan totalement facile. Les équipes des États-Unis, d’Inde, de Chine, d’Allemagne et d’Azerbaïdjan comptent plusieurs grands maîtres très bien classés, et pas un seul.

Cependant, jouer devant son public, disposer d’une équipe jeune et très soudée, ainsi que l’expérience acquise lors de la précédente Olympiade pourraient constituer des avantages considérables pour les hôtes.

Une Olympiade historique est attendue à Samarcande

La 46e Olympiade mondiale d’échecs se tiendra à Samarcande du 15 au 27 septembre 2026. Les compétitions open et féminine seront organisées simultanément. La FIDE espère que Samarcande battra le record de Budapest, qui avait réuni 193 équipes open et 181 équipes féminines.

L’absence de Carlsen et des autres stars est une perte importante pour les fans. Mais le principal attrait de l’Olympiade ne réside pas uniquement dans les grands noms : presque tous les pays du monde s’y affrontent dans une même salle, sous leur drapeau national.

À Samarcande, une question majeure trouvera sa réponse : les équipes privées de leurs stars vont-elles reculer, ou de nouveaux noms deviendront-ils des héros inattendus ?

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