Des capybaras entrent au parlement et interrompent la séance

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Des capybaras entrent au parlement et interrompent la séance

Au Brésil, une réunion du parlement régional a été brièvement interrompue par des invités inattendus. Selon Fox News, plusieurs capybaras sont entrés dans le bâtiment de l’Assemblée législative de l’État du Mato Grosso, provoquant la stupéfaction du personnel.

L’incident s’est produit le 30 juillet à Cuiabá. Alors que les employés du parlement tentaient de faire sortir les animaux, les capybaras se promenaient tranquillement dans les couloirs et les salles, sans montrer la moindre inquiétude.

Selon certaines informations, ce genre d’incident n’est pas nouveau dans la région. Le bâtiment du parlement étant situé près d’un parc abritant des animaux sauvages, des capybaras y entrent parfois.

Heureusement, les animaux n’ont blessé personne. Peu après, ils sont sortis du bâtiment d’eux-mêmes. La vidéo de la promenade des capybaras au parlement est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les capybaras comptent parmi les plus grands rongeurs du monde. Originaires d’Amérique du Sud, ces animaux sont connus pour leur nature calme et leur attitude paisible envers les humains. C’est pourquoi ils sont devenus ces dernières années l’un des animaux les plus populaires sur les réseaux sociaux.

BrésilFox NewsMato GrossoCuiabá
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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