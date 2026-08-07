Les clients refusent de réceptionner les nouveaux Boeing 777X de Boeing

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Les clients refusent de réceptionner les nouveaux Boeing 777X de Boeing

Boeing, l’une des principales compagnies aéronautiques américaines, rencontre de graves difficultés pour livrer ses tout derniers avions gros-porteurs Boeing 777X. La compagnie allemande Lufthansa a annoncé qu’elle pourrait refuser les premiers appareils fabriqués il y a plusieurs années ou ne les accepter qu’après une modernisation complète. Cela montre que les problèmes du géant américain de l’aviation se sont encore aggravés. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la direction de Lufthansa a déjà entamé des négociations avec les représentants de Boeing. Son directeur général, Carsten Spohr, a indiqué que deux scénarios étaient actuellement envisagés : renoncer complètement à certains appareils ou les rééquiper et les livrer entièrement aux frais du constructeur, sans que la compagnie ait à en supporter le coût.

Le retard de la certification et ses conséquences

Cette crise est due au retard excessif du processus de certification du programme Boeing 777X. Après des années d’attente, les premiers appareils construits ont eu le temps de devenir obsolètes. Les composants, les équipements installés et la configuration de leur cabine ne correspondent plus du tout aux standards actuels du programme.

Par conséquent, une modernisation de très grande ampleur est nécessaire avant de remettre ces appareils aux clients. Il est toutefois évident que ces travaux entraîneraient des dépenses financières considérables.

La réaction des autres grands acheteurs

Le problème rencontré par Boeing ne se limite pas à une seule compagnie aérienne. Avant Lufthansa, deux autres grands acheteurs auraient déjà pris une décision similaire. La compagnie américaine United Airlines a notamment renoncé aux premiers exemplaires du Boeing 777X.

La compagnie Emirates des Émirats arabes unis a également entamé des négociations similaires. Dans l’une de ses interviews, son président Tim Clark avait commenté avec ironie les premiers exemplaires de ces appareils, affirmant qu’ils ne pourraient servir qu’à fabriquer des boîtes de conserve Heinz.

Des décisions économiquement inefficaces

Un autre élément confirmant la gravité de la situation est que Boeing a simplement mis au rebut et éliminé l’un des premiers Boeing 777-9 destinés à Emirates. Les analyses ont montré que la mise à niveau de cet appareil pour le rendre conforme aux standards modernes était totalement non rentable.

Malgré toutes ces difficultés, la direction de Lufthansa n’a pas renoncé à ses projets futurs. La compagnie continue d’espérer recevoir son premier Boeing 777-9 prêt à l’exploitation durant l’été 2027.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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