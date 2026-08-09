Match Tottenham-Getafe : altercation impliquant Tonali

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Match Tottenham-Getafe : altercation impliquant Tonali

Selon Goal.com, le match amical entre Tottenham et Getafe est resté dans les mémoires en raison de situations tendues et d’altercations sur le terrain. Même si la rencontre s’est terminée sur un nul 1-1, l’attention s’est surtout portée sur la colère du milieu de terrain italien et l’incident qui a suivi. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Les esprits se sont échauffés entre les représentants des deux équipes au cours de la rencontre. La situation entre Sandro Tonali et le milieu de terrain espagnol Mario Martín a notamment dégénéré. Après un duel musclé, le joueur italien a perdu son sang-froid, bousculant son adversaire à plusieurs reprises et réagissant avec colère.

L’incident a failli se transformer immédiatement en une petite échauffourée sur le terrain. Pour éviter que la situation ne prenne une tournure plus grave, les autres joueurs des deux équipes sont rapidement intervenus afin de calmer leurs coéquipiers. Une telle agressivité lors d’un match amical a suscité l’inquiétude de nombreux observateurs.

Le déroulement des événements sur le terrain

Sur le plan sportif, les deux équipes se sont livré un duel équilibré. Bien que Tottenham ait pris l’ascendant et contrôlé le jeu au cours de la rencontre, Getafe a résisté grâce à une défense disciplinée et aux arrêts fiables de son gardien.

Le score a été ouvert à la 66e minute. Le joueur de Getafe Alberto Risco a trouvé le chemin des filets et permis à son équipe de prendre l’avantage. Mais la joie des Espagnols fut de courte durée.

À peine quatre minutes après le but encaissé, Tottenham a rapidement réagi. Grâce à un but de Conor Gallagher, le club anglais a rétabli l’équilibre, et le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré tout, les gestes nerveux de Sandro Tonali sont restés au centre des discussions. Ces rencontres de préparation ne servent pas seulement à tester la condition physique des équipes : elles révèlent aussi la résistance mentale des joueurs.

TottenhamGetafeSandro TonaliFootballMatch Amical
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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