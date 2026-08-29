Erling Haaland poursuit sa série contre Crystal Palace

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Erling Haaland poursuit sa série contre Crystal Palace

Avec le début de la nouvelle saison de Premier League, l'attaquant vedette de Manchester City, Erling Haaland, a une fois de plus démontré son efficacité. Comme le rapporte Goal.com, le buteur norvégien a trouvé le chemin des filets lors du match au Selhurst Park, ouvrant le score pour son équipe et poursuivant son incroyable série contre cet adversaire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'un des points ayant attiré l'attention du public avant la rencontre a été le changement de look du joueur. Ayant coupé ses longs cheveux traditionnels pendant la trêve estivale, l'attaquant a prouvé sur le terrain qu'il n'avait rien perdu de son instinct de tueur.

Un but et une domination en première période

Après une longue pression des visiteurs, le but attendu est arrivé à la 43e minute. Dans une surface de réparation encombrée, Erling Haaland a pris le dessus de la tête pour loger le ballon dans le coin du but. Le gardien n'a rien pu faire, permettant à Manchester City de prendre l'avantage avant la pause.

Ce but de l'ancien joueur du Borussia Dortmund enrichit ses statistiques impressionnantes contre le club londonien. Grâce à ce résultat, l'attaquant a réussi à marquer lors de chacun des cinq matchs qu'il a disputés au Selhurst Park au cours de sa carrière.

Statistiques et nouvel entraîneur

Selon Goal.com, les statistiques globales contre cet adversaire sont encore plus impressionnantes. Erling Haaland a marqué lors de ses six matchs de Premier League contre Crystal Palace, inscrivant un total de 9 buts face à cet adversaire.

Ce match était également important pour le nouveau technicien à la tête de Manchester City. Alors que des entraîneurs comme Maurizio Sarri ou Enzo Maresca tentent d'imposer leurs idées tactiques, le but marqué par l'attaquant vedette dès le début de saison est une aide précieuse pour le staff technique.

Dans un match marqué par une lutte intense dès les premières minutes, c'est le but du Norvégien qui a permis de calmer les nerfs de l'équipe. Malgré les changements dans le staff, le rôle de l'attaquant numéro un dans le jeu de Manchester City reste inchangé, garantissant que l'équipe demeure un candidat majeur au titre.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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