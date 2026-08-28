Pierre Sage qualifie Rayan Cherki de génie

Avant la prochaine journée de Premier League, l'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, a exprimé une haute opinion du milieu de terrain de Manchester City, Rayan Cherki, le qualifiant de véritable génie. Selon Goal.com, le technicien français a souligné l'immense potentiel et les capacités de son ancien protégé avant leur confrontation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme on le sait, Pierre Sage a travaillé avec Rayan Cherki à l'Olympique Lyonnais et a suivi son talent de près. Le joueur a rejoint l'équipe de l'Etihad Stadium en 2025 pour 35,4 millions de livres sterling. Lors de sa première saison avec Manchester City, il est devenu une figure clé, inscrivant 10 buts et délivrant 15 passes décisives.

En ce début de nouvelle saison, Cherki a montré qu'il était en excellente forme. Entré en jeu face à Bournemouth, le joueur français a délivré deux passes décisives décisives, offrant à son équipe une victoire 2-1. Cela a démontré une fois de plus sa dangerosité devant le but adverse.

L'hommage de l'ancien mentor

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Pierre Sage a évoqué le passé, soulignant qu'au début de la carrière de Cherki, beaucoup doutaient de sa réussite. Cependant, l'entraîneur a rappelé qu'il avait toujours cru en son talent et qu'il lui avait dit qu'il pourrait montrer ses capacités dans un contexte approprié.

« Beaucoup pensaient qu'il ne réussirait pas dans sa carrière, mais j'avais un avis différent », a déclaré Sage. Le technicien a ajouté que Rayan comprend très bien la ligne d'attaque sur le terrain et qu'il n'a pratiquement pas besoin d'instructions à ce sujet, car le joueur ressent le jeu mieux que l'entraîneur lui-même.

Tâches tactiques avant le match

Avant la rencontre au Selhurst Park, l'entraîneur de Crystal Palace estime que le seul moyen d'arrêter Rayan Cherki est d'empêcher les ballons de lui parvenir. Car une fois le ballon reçu, le joueur est capable d'actions imprévisibles. L'entraîneur a même plaisanté sur son niveau, déclarant avec admiration : « Peut-être est-il un dieu ? »

Rappelons que Crystal Palace a été battu 2-0 par Everton lors de la première journée. Accueillir une équipe de haut niveau comme Manchester City devant ses supporters sera un test sérieux pour les défenseurs londoniens. Obtenir un résultat positif avant la trêve internationale est crucial pour Crystal Palace afin d'améliorer sa position au classement.