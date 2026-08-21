Crystal Palace a rejeté l’offre de Manchester City

Manchester City, l’un des clubs de premier plan de la Premier League anglaise, prend des mesures décisives pour renforcer son milieu de terrain. Selon Goal.com, les Citizens avaient fait d’Adam Wharton leur principale cible pour le poste de milieu défensif et avaient adressé une offre officielle à Crystal Palace. Toutefois, la direction du club londonien a catégoriquement rejeté cette proposition, déclarant clairement qu’elle n’avait pas l’intention de vendre son leader. Goal.com rapporte .

Manchester City a entamé un important renouvellement de son effectif lors du mercato estival. Après le départ de son principal milieu défensif, Rodri, pour le FC Barcelone contre 65,4 millions de livres sterling, l’entraîneur et la direction du club cherchent à compenser cette perte. Il convient également de noter qu’Elliot Anderson a rejoint l’équipe durant cette période de transferts, tandis que des changements concernant Nathan Aké, James Trafford et Tijjani Reijnders ont également été effectués.

La situation autour d’Adam Wharton

Le milieu de terrain de 22 ans, Adam Wharton, est devenu en peu de temps l’une des étoiles les plus brillantes du football anglais. En 2024, le joueur a quitté Blackburn Rovers pour rejoindre Selhurst Park contre 22,5 millions de livres sterling, avant de signer avec le club un contrat longue durée courant jusqu’en 2029. Ses performances régulières et assurées sous le maillot londonien attirent l’attention non seulement dans le pays, mais aussi auprès des grands clubs européens.

La progression de Wharton est fulgurante : il a déjà disputé quatre rencontres avec l’équipe nationale d’Angleterre. Grâce à sa contribution, Crystal Palace a également connu de grands succès ces dernières saisons. Le club a notamment remporté la FA Cup lors de la saison 2024-2025, puis la Ligue Conférence de l’UEFA lors de la saison 2025-2026.

La position ferme de l’entraîneur

Le nouvel entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, a évoqué l’avenir du joueur en conférence de presse et a fermement souligné qu’il ne serait pas vendu. Selon lui, le jeune talent est capable de jouer un jour dans n’importe quel grand club européen, mais rester encore une saison au sein du club londonien serait pour l’instant la meilleure décision pour sa progression.

« Ce n’est pas le moment », a déclaré Pierre Sage aux journalistes. « Je pense qu’il peut jouer ici ou dans n’importe quel autre grand club européen. Mais rester encore un an avec nous, dans ce nouvel environnement dynamique, lui sera bénéfique. Nous avons besoin de lui comme de l’air que nous respirons, c’est pourquoi je pense qu’il restera avec nous. » Ainsi, la direction et le staff de Crystal Palace ont montré leur ferme détermination à conserver leur leader.