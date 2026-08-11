L’Inter proche de conclure le transfert de Djed Spence

Le club milanais de l’Inter est entré dans la phase décisive des négociations pour recruter Djed Spence, défenseur de Tottenham et international anglais. Selon La Gazzetta dello Sport, un accord entre les deux parties est proche et le joueur de 26 ans devrait bientôt devenir un nouveau membre de l’équipe italienne. L’information, publiée par Goal.com, est confirmée.

Ce transfert revêt une grande importance pour les Nerazzurri avant la nouvelle saison. En effet, Denzel Dumfries, l’un des principaux pistons de l’équipe, a rejoint le Real Madrid. La direction du club avait choisi Djed Spence comme priorité pour combler ce départ.

Montant du transfert et détails des négociations

L’accord comprendrait une indemnité de transfert d’environ 30 millions d’euros, ainsi que des bonus supplémentaires. Alors que Tottenham réclamait initialement 40 millions d’euros pour son joueur, les négociations se sont accélérées avec la baisse du prix durant le mercato estival et le feu vert donné par l’entraîneur du club.

La direction de l’Inter, notamment Beppe Marotta et Piero Ausilio, avait également étudié d’autres options. Le profil de Moussa Diaby, qui évolue aux Émirats arabes unis, avait notamment été examiné. Toutefois, en raison de ses exigences salariales élevées et de la complexité des négociations, cette piste a été abandonnée au profit de Djed Spence.

Projets futurs et contrat

Selon Goal.com, Djed Spence est prêt à se rendre à Milan et à signer un contrat de quatre ans. Le joueur s’est déjà renseigné sur la vie en Italie auprès de son compatriote John Stones. L’arrivée d’un nouvel Anglais en Serie A après Stones suscite un grand intérêt chez les supporters.

Néanmoins, les fans devront peut-être patienter un peu avant de voir le joueur sur le terrain. En raison de la longue pause qui a suivi la Coupe du monde, le défenseur n’a repris l’entraînement que récemment. Les responsables du club sont toutefois convaincus qu’il est le candidat le plus adapté au poste de piston, tant sur le plan physique que tactique.

Dans le même temps, l’Inter évalue d’autres changements au sein de son effectif. L’offre de 25 à 30 millions d’euros que l’AS Roma préparerait pour Luis Enrique est notamment étudiée attentivement par la direction. Le club reste toutefois concentré sur la conclusion réussie du transfert de Djed Spence.