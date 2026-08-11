Les problèmes défensifs d’Arsenal deviennent un casse-tête pour Mikel Arteta

À l’approche du début de la nouvelle saison de Premier League anglaise, les faiblesses de la défense d’Arsenal suscitent de vives inquiétudes chez les spécialistes et les supporters. Selon Sky Sports, lors des matchs amicaux de préparation, le système défensif du club londonien ne fonctionne pas comme prévu et est devenu le principal problème à régler pour l’entraîneur Mikel Arteta. Goal.com rapporte .

Depuis le début du mois d’août, les Gunners ont encaissé pas moins de sept buts en trois matchs de préparation. Cela représente une moyenne de 2,3 buts concédés par rencontre. À titre de comparaison, la moyenne de l’équipe en Premier League la saison dernière était de 1,4 but encaissé par match. Les six buts concédés lors des deux dernières rencontres témoignent à eux seuls de la gravité de la situation.

L’absence de William Saliba et les brèches en défense

L’absence de William Saliba, l’un des piliers de l’équipe, est présentée comme la principale cause de cette situation défensive préoccupante. Le défenseur français, écarté des terrains en raison d’une grave blessure au dos qui devrait durer, a clairement laissé un vide au cœur de la défense. Par ailleurs, la nouvelle recrue Jurriën Timber a indiqué qu’il lui faudrait encore plusieurs semaines pour retrouver pleinement ses capacités.

Dans ce contexte de pénurie de défenseurs, Mikel Arteta prépare le match de Community Shield contre Manchester City au stade de Wembley. Cette rencontre devrait constituer le premier véritable test sérieux du club londonien avant le début de la nouvelle saison. Face à une opposition de haut niveau, les erreurs défensives coûteront certainement cher.

Un antirecord historique et les prochains défis

Les statistiques montrent également que la situation actuelle d’Arsenal est inhabituelle. Au cours des trois dernières années, les Londoniens n’avaient jamais encaissé trois buts ou plus lors de deux matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Cette série de matchs de préparation met en évidence des failles dans le système de jeu qui devront faire l’objet d’une analyse approfondie.

Mikel Arteta et son staff doivent rétablir l’équilibre défensif avant le début officiel de la saison. Dans le cas contraire, Arsenal, qui vise la lutte pour le titre, rencontrera sans aucun doute de sérieuses difficultés face à ses concurrents.