L’internet Starlink sera intégré au robotaxi Tesla Cybercab

Tesla prévoit d’installer la connexion satellite Starlink dans son dernier modèle, le robotaxi Cybercab. Le site ixbt.com en a fait état. Cette nouveauté technologique permettra aux passagers de profiter du temps passé à bord non seulement pour se rendre à destination, mais aussi pour se détendre ou travailler. L’information a été publiée par Ixbt.com rapporte que.

Selon Elon Musk, l’internet satellite haut débit ouvrira de nombreuses possibilités numériques dans l’habitacle. Les passagers pourront notamment regarder des retransmissions sportives en haute définition au format 4K, ainsi que leurs films et séries préférés.

Un espace mobile de divertissement et de travail

Le véhicule autonome moderne devient progressivement non seulement un moyen de transport, mais aussi un espace interactif à part entière. L’habitacle du Cybercab devrait permettre de regarder des contenus de divertissement, de lancer différents jeux et d’accomplir des tâches professionnelles quotidiennes.

Une nouvelle étape semble également avoir été franchie en matière d’ingénierie et de design. Elon Musk a publié sur ses réseaux sociaux des images du premier Cybercab équipé de matériel Starlink. Selon lui, le premier exemplaire présenté arbore une carrosserie dorée particulièrement élégante.

Des projets ambitieux pour l’avenir

L’association de l’internet satellite au système de conduite autonome de Tesla renforcera encore les capacités du véhicule. Cette évolution devrait transformer radicalement les scénarios d’utilisation des voitures à l’avenir.

Rappelons qu’Elon Musk avait précédemment annoncé que la technologie Starlink serait progressivement intégrée à tous les véhicules de Tesla. Cette évolution devrait sans aucun doute faire entrer les standards de connectivité haut débit de l’ensemble de l’industrie automobile dans une nouvelle ère.