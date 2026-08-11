Xiaomi lance le rasoir Mijia Portable Electric Shaver Pro

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Xiaomi lance le rasoir Mijia Portable Electric Shaver Pro

La marque Xiaomi élargit sa gamme de gadgets portables en présentant le nouveau rasoir électrique Mijia Portable Electric Shaver Pro. Selon ixbt.com, cet appareil compact a déjà attiré l’attention des utilisateurs grâce à son excellente autonomie, son boîtier métallique moderne et ses fonctionnalités avancées. Cette information, Ixbt.com la rapporte.

Actuellement, le nouveau produit est proposé aux acheteurs sur la plateforme commerciale JD.com. Son prix de départ est de 349 yuans, mais grâce à la subvention publique, il peut descendre à 266,98 yuans, soit environ 40 dollars américains.

Caractéristiques techniques et design du gadget

Le Mijia Portable Electric Shaver Pro est fabriqué avec un boîtier entièrement métallique et proposé en trois coloris attrayants : or mat, argent et gris foncé. Sa robustesse s’accompagne d’une ergonomie particulièrement soignée.

L’appareil bénéficie de la norme IPX8, qui assure une protection fiable contre l’humidité. Cela facilite considérablement son utilisation et son nettoyage. Le système de coupe se compose d’un revêtement ondulé à deux couches et de lames tranchantes en acier inoxydable.

Confort d’utilisation et capteurs innovants

Selon les ingénieurs de Xiaomi, la nouvelle conception des lames contribue à réduire le nombre de poils non coupés ou oubliés. L’utilisation devient ainsi plus douce et plus confortable.

L’un des principaux atouts de l’appareil est son interrupteur tactile intégré. Ce capteur intelligent détecte précisément le contact avec la peau et permet de contrôler automatiquement l’appareil.

Une autonomie record

La batterie de ce rasoir électrique lui permet de fonctionner jusqu’à 60 jours avec une seule charge complète. Cette autonomie constitue un avantage majeur, notamment pour les personnes qui voyagent fréquemment.

L’appareil prend également en charge l’utilisation pendant la recharge (charge et utilisation simultanées). En plus de l’appareil principal, Xiaomi a présenté le coffret cadeau Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set, comprenant un rasoir dans le coloris exclusif Nebula Purple, une housse de rangement spéciale et un élégant emballage.

XiaomiMijiaRasoir ÉlectriqueGadgetsTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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