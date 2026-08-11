Fraser Clarke prédit le vainqueur du super-combat entre Hrgović et Itauma

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Fraser Clarke prédit le vainqueur du super-combat entre Hrgović et Itauma

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le boxeur britannique des super-lourds Fraser Clarke, a partagé son pronostic sur l’affrontement très attendu entre son compatriote Moses Itauma (14-0, 12 KO) et le Croate Filip Hrgović (20-1, 15 KO).

Ce combat majeur entre deux pugilistes renommés de la catégorie des super-lourds se disputera pour la ceinture de champion IBF.

« Le test le plus difficile pour Itauma et la vitesse sur le ring »

Fraser Clarke a souligné que le prochain combat ne serait facile pour aucun des deux boxeurs, tout en expliquant pourquoi il croyait fermement à la victoire du jeune et explosif Itauma :

« À ma connaissance, Filip sera l’adversaire le plus difficile de la carrière d’Itauma. Mais je crois en la victoire de Moses. J’ai beaucoup de respect pour ce garçon, car il est non seulement un combattant exceptionnel, mais il se comporte aussi de manière exemplaire en dehors du ring.

La vitesse et la mobilité d’Itauma pourraient jouer un rôle décisif lors du prochain combat » a déclaré Fraser Clarke.

Le combat pour le titre du 21 août et les souvenirs des Jeux de Tokyo

Pour rappel, le combat principal chez les super-lourds entre Moses Itauma et Filip Hrgović pour la ceinture mondiale IBF aura lieu le 21 août .

Rappelons que l’auteur de ce pronostic, Fraser Clarke, s’était incliné en demi-finale des Jeux de Tokyo 2020 face au légendaire boxeur ouzbek, champion olympique et mondial Bakhodir Jalolov, et avait dû se contenter de la médaille de bronze du tournoi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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