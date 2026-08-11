Ligue des champions féminine : les grands clubs connaissent leurs adversaires en qualifications

Le tirage au sort du troisième tour de qualification de la saison 2026/27 de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, qui offre une place pour la phase principale, a été effectué. Selon Goal.com, ce tirage a permis aux principales équipes européennes, dont Chelsea, Real Madrid et le PSG, de connaître leurs adversaires décisifs. Goal.com rapporte .

Dans la voie de la ligue, les clubs participant grâce à leur classement dans leur championnat national s’affrontent. Les résultats enregistrés à ce stade revêtent une importance capitale, car ils détermineront le destin des équipes dans la compétition.

Des défis difficiles pour Chelsea et Real Madrid

Selon le tirage, Chelsea affrontera la Real Sociedad pour accéder à la phase principale. La première manche de cette confrontation en deux matchs aura lieu à Londres. La Real Sociedad participe à cette compétition pour la deuxième fois de son histoire et a obtenu une nouvelle chance après avoir terminé troisième de la Liga F.

Cependant, un défi très difficile attend le club espagnol, car Chelsea a atteint la finale en 2021 et s’est qualifié pour les demi-finales lors de trois des quatre dernières saisons. Bien que le club londonien ait connu quelques difficultés la saison passée, il a recruté Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni et Manaka Matsukubo afin de renforcer son effectif.

Les autres affiches majeures

La confrontation entre l’Eintracht Frankfurt et le PSG est devenue l’une des affiches les plus attrayantes des qualifications. Troisième du championnat allemand, l’Eintracht Frankfurt avait atteint les demi-finales de la compétition européenne la saison dernière. De son côté, le club parisien avait réalisé une campagne internationale décevante l’an dernier, ne récoltant que deux points en phase de groupes.

Par ailleurs, le Real Madrid, triple quart-de-finaliste de la Ligue des champions, affrontera l’Ajax néerlandais. Wolfsburg, double vainqueur de la compétition, sera opposé à l’Inter, deuxième de Serie A la saison dernière.

Dans la voie des championnes, les vainqueurs de leurs championnats nationaux, notamment le PSV Eindhoven, Brann et le club belge OH Leuven, poursuivront leur lutte pour obtenir une place en phase principale de la ligue.