Ronald Araújo quitte le Barça pour Liverpool et cite Van Dijk comme modèle

·38·Sport
Ronald Araújo quitte le Barça pour Liverpool et cite Van Dijk comme modèle

Ronald Araújo, qui a remporté trois titres de La Liga avec le FC Barcelone et a récemment été nommé capitaine, poursuivra sa carrière en Premier League anglaise. Le défenseur a rejoint le club de Merseyside, franchissant une nouvelle étape dans sa carrière, et a souligné que le joueur expérimenté de l’équipe, Virgil van Dijk, était l’une de ses principales sources d’inspiration. C’est ce que rapporte Goal.com a rapporté Goal.com.

La nouvelle équipe et l’influence de Virgil van Dijk

Selon Goal.com, le joueur de 27 ans a accordé une interview au site officiel du club après avoir signé avec Liverpool. Il a tenu des propos chaleureux au sujet de son nouveau coéquipier, reconnaissant avoir toujours admiré le défenseur néerlandais tout au long de sa carrière.

“Nous savons tous à quel point Virgil est un grand footballeur. Il est un véritable modèle et un soutien fiable, tant pour l’équipe que pour moi personnellement”, a déclaré Araújo.

Le transfert et une décision rapide

Selon le défenseur, le transfert s’est déroulé très rapidement. Dès que l’intérêt de Liverpool s’est précisé, il n’a pas hésité une seconde et a immédiatement donné une réponse positive. Après avoir échangé avec le directeur sportif et l’entraîneur, le joueur s’est dit heureux d’avoir l’occasion de rejoindre ce grand club.

“Le transfert s’est conclu très rapidement. Je remercie la direction de Liverpool pour cela. Je n’ai pas hésité une seconde à venir ici”, a ajouté l’international uruguayen.

Les nouveaux défis de la Premier League

Reconnu pour sa vitesse, sa domination dans les duels aériens et sa puissance physique, Araújo estime que ses qualités correspondent parfaitement aux exigences du football anglais. Il a souligné qu’il rêvait depuis longtemps de jouer en Premier League, considérée comme le championnat le plus compétitif au monde.

L’atmosphère légendaire du stade d’Anfield a également joué un rôle important dans son choix. Le joueur s’est dit prêt à acquérir de l’expérience avec ses nouveaux coéquipiers, sur le terrain comme en dehors, et s’est montré convaincu qu’ils pourraient obtenir d’immenses succès ensemble.

Ronald AraújoLiverpoolBarceloneVirgil van DijkPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Arsenal fixe le prix exact de Myles Lewis-SkellyArsenal fixe le prix exact de Myles Lewis-SkellyAujourd'hui, 20:39Vinícius Júnior s’était intéressé au projet d’ArsenalVinícius Júnior s’était intéressé au projet d’ArsenalAujourd'hui, 20:31Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?Aujourd'hui, 20:30Manchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer RodriManchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer RodriAujourd'hui, 19:54Quelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîneQuelle histoire tragique se cache derrière la salle où Islam Makhachev s’entraîneAujourd'hui, 19:53Lewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de NewcastleLewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de NewcastleAujourd'hui, 19:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)