Ronald Araújo quitte le Barça pour Liverpool et cite Van Dijk comme modèle

Ronald Araújo, qui a remporté trois titres de La Liga avec le FC Barcelone et a récemment été nommé capitaine, poursuivra sa carrière en Premier League anglaise. Le défenseur a rejoint le club de Merseyside, franchissant une nouvelle étape dans sa carrière, et a souligné que le joueur expérimenté de l’équipe, Virgil van Dijk, était l’une de ses principales sources d’inspiration. C’est ce que rapporte Goal.com a rapporté Goal.com.

La nouvelle équipe et l’influence de Virgil van Dijk

Selon Goal.com, le joueur de 27 ans a accordé une interview au site officiel du club après avoir signé avec Liverpool. Il a tenu des propos chaleureux au sujet de son nouveau coéquipier, reconnaissant avoir toujours admiré le défenseur néerlandais tout au long de sa carrière.

“Nous savons tous à quel point Virgil est un grand footballeur. Il est un véritable modèle et un soutien fiable, tant pour l’équipe que pour moi personnellement”, a déclaré Araújo.

Le transfert et une décision rapide

Selon le défenseur, le transfert s’est déroulé très rapidement. Dès que l’intérêt de Liverpool s’est précisé, il n’a pas hésité une seconde et a immédiatement donné une réponse positive. Après avoir échangé avec le directeur sportif et l’entraîneur, le joueur s’est dit heureux d’avoir l’occasion de rejoindre ce grand club.

“Le transfert s’est conclu très rapidement. Je remercie la direction de Liverpool pour cela. Je n’ai pas hésité une seconde à venir ici”, a ajouté l’international uruguayen.

Les nouveaux défis de la Premier League

Reconnu pour sa vitesse, sa domination dans les duels aériens et sa puissance physique, Araújo estime que ses qualités correspondent parfaitement aux exigences du football anglais. Il a souligné qu’il rêvait depuis longtemps de jouer en Premier League, considérée comme le championnat le plus compétitif au monde.

L’atmosphère légendaire du stade d’Anfield a également joué un rôle important dans son choix. Le joueur s’est dit prêt à acquérir de l’expérience avec ses nouveaux coéquipiers, sur le terrain comme en dehors, et s’est montré convaincu qu’ils pourraient obtenir d’immenses succès ensemble.