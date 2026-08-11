Telegram a bloqué plus de cent mille groupes et canaux en une journée

L’administration de la messagerie Telegram a restreint plus de 100 000 groupes et canaux publics en une journée pour violation des règles de sécurité. Selon Ixbt.com, ce chiffre a fortement augmenté ces derniers jours, signe d’un renforcement du contrôle des contenus sur la plateforme. À ce sujet, Ixbt.com en informe.

Selon les données statistiques, 101 205 groupes et canaux ont été bloqués le 10 août 2026. Il convient de souligner que le nombre de communautés bloquées en une journée a dépassé pour la première fois depuis le 5 août le seuil des 100 000.

Statistiques d’août et bilan annuel

Depuis le début du mois, Telegram a fermé au total 834 113 communautés suspectes et contraires aux règles. Parmi elles, 4 608 groupes étaient liés au terrorisme et à des activités extrémistes.

Depuis le début de 2026, le nombre total de communautés publiques bloquées sur la plateforme a atteint 22,59 millions. Parmi elles, 158 750 ont été directement liées au terrorisme et supprimées de manière stricte.

Outils de modération et technologies modernes

Pour mener à bien ces opérations d’envergure, Telegram utilise plusieurs mécanismes de modération efficaces. Depuis 2015, la plateforme s’appuie sur un système de surveillance proactive fondé sur les signalements des utilisateurs et les technologies d’apprentissage automatique.

Au début de cette année, des solutions modernes fondées sur l’intelligence artificielle ont également été ajoutées à ces mesures de sécurité. Elles permettent de détecter rapidement les violations et d’empêcher la diffusion de contenus nuisibles dans une messagerie comptant des millions d’utilisateurs.