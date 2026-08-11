Pocta Mail empêche la diffusion d’archives RAR dangereuses

Le service « Pocta Mail » a franchi une nouvelle étape importante pour protéger ses utilisateurs en bloquant avec succès une nouvelle vague de messages frauduleux contenant des archives RAR protégées par mot de passe. Au cours du dernier mois, 13 % exactement de tous les messages malveillants détectés et neutralisés correspondaient à des attaques sous forme d’archives. Ixbt.com le rapporte.

Dans ce scénario, les attaquants recourent à des méthodes particulièrement rusées pour tromper les utilisateurs. Les messages frauduleux se présentent notamment comme des échanges professionnels officiels, contenant divers contrats, des documents importants à signer ou des notifications exigeant une attention immédiate. Les textes des courriels sont rédigés dans un style strictement officiel et incluent même des références à la législation en vigueur.

Une dangereuse méthode favorisée par la saison

Le mot de passe nécessaire pour ouvrir le fichier malveillant est indiqué directement dans le courriel. La diffusion active de cette méthode est également favorisée en partie par la saison des rapports financiers, une période durant laquelle de nombreuses attaques ciblant les entreprises et le secteur financier sont généralement menées. Face au volume important de courriels reçus, les destinataires ne vérifient pas toujours attentivement l’adresse électronique de l’expéditeur ni le contenu des fichiers.

Contrairement aux simples liens d’hameçonnage, cette méthode dissimule le logiciel malveillant dans une archive protégée. Après son déchiffrement et son ouverture, le programme malveillant peut obtenir un accès direct à l’appareil de l’utilisateur, à ses comptes personnels ou professionnels ainsi qu’à ses données confidentielles.

Mesures de sécurité et recommandations

Selon les experts, des technologies modernes sont nécessaires pour détecter et neutraliser rapidement ce type de menace. Le service « Pocta Mail » utilise activement plus de trente modèles d’apprentissage automatique (ML) ainsi que des filtres antispam complexes pour déceler les risques similaires.

Le respect des règles de cybersécurité reste néanmoins essentiel. Les représentants du service recommandent vivement aux utilisateurs de traiter avec prudence les pièces jointes inattendues, de vérifier systématiquement l’adresse électronique de l’expéditeur et de ne jamais ouvrir de fichiers exécutables provenant de sources inconnues.