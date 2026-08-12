Sindarov concède sa première défaite : quelle est la situation au classement du tournoi ?

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Sindarov concède sa première défaite : quelle est la situation au classement du tournoi ?

Dans la ville américaine de Saint-Louis se déroule l’une des compétitions d’échecs les plus prestigieuses au monde, considérée comme l’étape décisive de la série Grand Chess Tour : Sinquefield Cup 2026 Le tournoi se poursuit. Réunissant les meilleurs grands maîtres mondiaux, cette compétition se dispute en échecs classiques selon un système toutes rondes en 9 parties.

Un duel dramatique : une lutte acharnée face à Praggnanandhaa

Lors de la première ronde, le talentueux Ouzbek Javokhir Sindarov avait fait nulle avec les blancs contre l’expérimenté grand maître américain Levon Aronian. Au 2e tour, il a de nouveau dû relever un défi de taille.

Lors de cette ronde, Sindarov, avec les noirs, affrontait l’Indien Rameshbabu Praggnanandhaa, qui devient peu à peu son principal rival direct de ces dernières années. Dans une partie extrêmement dramatique et tendue, longtemps équilibrée et se dirigeant vers la nulle, Praggnanandhaa a finalement pris l’ascendant et remporté la victoire dans les derniers instants.

Sindarov concède sa première défaite : quelle est la situation au classement du tournoi ?

Trois autres victoires ont également été enregistrées lors de la 2e ronde. Une seule rencontre s’est achevée par un partage des points : le Néerlandais Anish Giri et l’Américain Fabiano Caruana se sont quittés sur une nulle.

Le classement avant la 3e ronde et le prochain adversaire de Sindarov

Lors de la 3e ronde, qui se jouera aujourd’hui, Javokhir Sindarov affrontera avec les blancs l’un des principaux joueurs d’échecs français, Maxime Vachier-Lagrave. Toutes les parties du tournoi débuteront à 22 h 00 heure d’Ouzbékistan.

Classement du tournoi après la 2e ronde :

  • 1re-5e places : Fabiano Caruana, Wesley So, Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian et Maxime Vachier-Lagrave (1,5 point chacun) ;

  • 6e place : Anish Giri (1 point) ;

  • 7e place : Javokhir Sindarov (0,5 point, selon les départages) ;

  • Dernières places : Jorden van Foreest (0 point, deux défaites en deux rondes).

Sindarov concède sa première défaite : quelle est la situation au classement du tournoi ?

Liste complète des participants à la Sinquefield Cup 2026 :

Les 10 meilleurs grands maîtres du monde participent à la compétition :

  1. Javokhir Sindarov (Ouzbékistan)

  2. Fabiano Caruana (États-Unis)

  3. Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde)

  4. Wesley So (États-Unis)

  5. Levon Aronian (États-Unis)

  6. Anish Giri (Pays-Bas)

  7. Vincent Keymer (Allemagne)

  8. Maxime Vachier-Lagrave (France)

  9. Jorden van Foreest (Pays-Bas)

  10. Sam Sevian (États-Unis)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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